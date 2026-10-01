A indireta enviada por Tom Brady após nascimento do filho de Gisele Bündchen

O ícone da NFL e ex-quarterback Tom Brady teria enviado uma indireta para a ex-esposa, Gisele Bündchen, após descobrir sobre o nascimento de seu filho com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. De acordo com o livro Brady: An American Story and the Price of Greatness, escrito por Lars Anderson, o americano teria recorrido ao Instagram para compartilhar uma publicação que, segundo o autor, teria sido uma reação ao momento vivido pela modelo.

A postagem em questão teria sido feita em março do ano passado e mostra o ex-jogador lançando uma bola durante o pôr do sol. Na legenda, Brady escreveu “Amor verdadeiro”, acompanhada do emoji de um braço musculoso. “Para aqueles que conhecem Brady bem, não havia nada de ambíguo na publicação. Um amigo a descreveu como ‘o dedo do meio mais sutil’ já dado a uma ex-esposa”, escreveu Anderson sobre o incidente.

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