A indireta de Anitta a Virginia ao embarcar para Copa do Mundo

Rumo à Copa do Mundo 2026, Anitta embarcou para os Estados Unidos na noite desta terça-feira, 9. A cantora será uma das atrações da abertura dos jogos, na sexta-feira, 12, em Los Angeles. Nos stories do Instagram, ela compartilhou um vídeo com uma indireta a Virginia. Vestindo uma camiseta especial do Brasil, a carioca rimou sobre apostas em jogos de azar. “Vou cantar! Na abertura da Copa, agora tu que é meu melhor amigo, se joga. Olha essa estrutura, que maneirinho. Estou tirando onda, tudo isso sem tigrinho”, cantou.

Com partidas espalhadas por três países diferentes, a Copa do Mundo planeja ter mais de uma cerimônia de abertura. No México, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lisa, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla estão confirmados. A cerimônia do Canadá, contará com os artistas Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince, entre outros. Já os Estados Unidos, além de Anitta, recebem Katy Perry, Lisa, Rema, Tyla e Future.

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)