Após o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio, em 2024, João Lucas apresentou Calma, seu novo single, que chegou às plataformas digitais nesta quarta-feira, 25. A ideia surgiu depois de uma viagem, quando João percebeu o contraste entre o ritmo de vida de diferentes lugares e a rotina acelerada das grandes cidades. De volta ao cotidiano, começou a refletir sobre a dificuldade de estar presente em meio a tantas cobranças, compromissos e estímulos. Foi dessa percepção que nasceu a música, que fala sobre a relação com o tempo e a sensação de estar sempre correndo atrás de alguma coisa. A faixa combina guitarras e sintetizadores em uma produção que acompanha a inquietação presente na letra.

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“A gente vive numa geração que aprendeu a correr antes mesmo de entender para onde está indo. ‘Calma’ nasceu desse incômodo, dessa sensação de que estamos sempre atrasados para alguma coisa. É uma música sobre ansiedade, mas também sobre a resistência de continuar sonhando em um mundo que parece querer nos convencer de que não há tempo. Existe uma inquietação, quase uma revolta, por trás da sonoridade, mas também muita esperança. É um manifesto pelo direito de viver sem tanta pressa”, explica o cantor.

A faixa conta ainda com a participação especial de Lília Cabral. A atriz aparece no encerramento da música, interpretando um texto escrito especialmente para a composição. “Queria que, depois de toda essa inquietação, surgisse uma voz que representasse a sabedoria de quem consegue olhar para a vida com outra perspectiva. É quase como se o próprio tempo estivesse falando com a gente, vindo do futuro para lembrar que ainda temos muito pela frente. A voz dela traz esse acolhimento, mas também uma provocação: será que estamos realmente vivendo ou apenas tentando dar conta de tudo?”, conta João.

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