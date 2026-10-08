A homenagem que levou a viúva de Lito Sousa às lágrimas

Mila Seidl, viúva do influenciador Lito Sousa, se emocionou ao receber uma homenagem póstuma dedicada ao marido durante o evento Você na Era YouTube na última quarta-feira, 7. Em um vídeo compartilhado por Mila nas redes sociais, a viúva aparece comovida após receber o apoio dos presentes e desabafou sobre a dificuldade de lidar com a vida sem o companheiro, que faleceu em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

“Hoje, eu precisei me vestir e viver um dia sem você em um evento que vamos juntos há tantos anos no YouTube. A tristeza ainda é uma sombra nos meus passos, mas ouvir de tantas pessoas o quanto te amam, te respeitam e como você mudou a vida delas me faz sentir você em cada pessoa com quem converso e que me abraça. Nessa homenagem de hoje, eu senti a sua energia ali. Como disse um criador hoje: o Lito é unanimidade e imortal. Para mim, sempre será”, escreveu Mila na publicação.

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