A homenagem que levou a viúva de Lito Sousa às lágrimas
Mila Seidl compartilhou registro nas redes sociais
Mila Seidl, viúva do influenciador Lito Sousa, se emocionou ao receber uma homenagem póstuma dedicada ao marido durante o evento Você na Era YouTube na última quarta-feira, 7. Em um vídeo compartilhado por Mila nas redes sociais, a viúva aparece comovida após receber o apoio dos presentes e desabafou sobre a dificuldade de lidar com a vida sem o companheiro, que faleceu em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).
“Hoje, eu precisei me vestir e viver um dia sem você em um evento que vamos juntos há tantos anos no YouTube. A tristeza ainda é uma sombra nos meus passos, mas ouvir de tantas pessoas o quanto te amam, te respeitam e como você mudou a vida delas me faz sentir você em cada pessoa com quem converso e que me abraça. Nessa homenagem de hoje, eu senti a sua energia ali. Como disse um criador hoje: o Lito é unanimidade e imortal. Para mim, sempre será”, escreveu Mila na publicação.
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