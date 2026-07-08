A homenagem que Leilane Neubarth recebeu de mulher ao sair da Globo: ‘força’

Leilane Neubarth, 67 anos, anunciou nesta terça-feira, 7, que está de saída da GloboNews. A despedida foi ao vivo durante o programa Conexão. Ao todo foram 47 anos dedicados ao jornalismo diário.

Nas redes sociais, uma das homenagens que mais repercutiram foi a da sua mulher, a arquiteta Mari Pitta, com quem assumiu romance em 2024. Antes disso, a jornalista foi casada com o publicitário Olivio Petit. Mari escreveu em seu perfil:

“Penso muito sobre o que significa dedicar uma vida inteira à tarefa de traduzir o mundo para os outros. Isso exige uma força, uma disciplina rara, uma espécie de humildade diante dos fatos que poucos sustentam por tanto tempo sem se corromper ou se acomodar. Te admiro muito e te admirar não é só reconhecer o talento, é reconhecer a integridade de quem constrói uma trajetória assim, com lucidez e sem atalhos. Que orgulho tenho de você, minha linda”.

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