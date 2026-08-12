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Cultura

A homenagem do filho de Robin Williams após 12 anos da morte do ator

Zachary Pym Williams compartilhou uma publicação em seu Instagram no aniversário de falecimento do pai, nesta terça-feira, 11

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 14h46 | Atualizado em 12 ago 2026, 16h50
Robin Williams, ator americano
Robin Williams, ator americano (Frederick M. Brown Getty Images/VEJA)
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A homenagem do filho de Robin Williams após 12 anos da morte do ator Priorizar nos meus resultados Google

A última terça-feira, 11, marcou o aniversário de 12 anos da morte do ator Robin Williams. Na ocasião, o filho do astro, Zachary Pym Williams, de 43 anos, compartilhou uma foto em seu Instagram homenageando o pai. “Sua bondade e seu amor pela humanidade ainda encontram pessoas que você nunca conheceu, em lugares onde nunca esteve”, escreveu na legenda.

Zachary falou sobre o luto depois de mais de uma década: “É mais silencioso, mas mais profundo. Em algum momento do caminho, ele se transformou em propósito”, refletiu. “Para quem está enfrentando dificuldades hoje, só posso compartilhar o que é verdadeiro para mim. Em meio a todo o luto, nada foi tão curativo quanto servir aos outros. E, quando tudo ficou pesado demais, pedir ajuda me salvou”, continuou o herdeiro.

“Você ensinou ao mundo que o riso e a dor vivem na mesma casa, pai. Nenhum dos dois precisa ser carregado sozinho. Olho nos olhos dos meus filhos e sei que você os teria amado tanto. Eles amam você. Todos nós amamos você. Todos nós sentimos sua falta. Sua missão continua porque tantas pessoas a carregam conosco”, finalizou Zachary.

Robin Williams morreu em 2014, aos 63 anos, em sua casa em Tiburon, na região da Baía de San Francisco. Segundo comunicado oficial divulgado por autoridades da região, a morte foi considerada suicídio e o gabinete do xerife informou que o artista morreu por asfixia causada por enforcamento. Vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por seu papel em Gênio Indomável, em 1997, ele atuou em clássicos como Bom dia, Vitenã, Sociedade dos poetas mortos e Tempo de despertar.

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