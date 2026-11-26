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Guitarrista da formação original do Duran Duran, Andy Taylor morreu aos 65 anos vítima de câncer de próstata. Em tributo emocionante, a banda britânica celebrou o legado e a garra do músico por trás de clássicos como Rio e Hungry Like the Wolf. Confira a homenagem completa dos integrantes.

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O Duran Duran prestou uma homenagem emocionada a Andy Taylor, guitarrista que integrou a formação original da banda britânica e morreu aos 65 anos, vítima de câncer de próstata metastático. O músico morreu na segunda-feira, 23, em casa, cercado pela família. A morte foi anunciada nesta quarta-feira, 25, em um comunicado conjunto dos familiares e dos integrantes do grupo.

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“Andy esteve conosco desde o início da nossa história. Desde o momento em que chegou a Birmingham, vindo do Nordeste, com uma guitarra e uma crença inabalável no que poderíamos ser, trouxe um fogo inesquecível e uma atitude confiante à nossa música. O seu modo de tocar impulsionou as canções que nos levaram pelo mundo e, com um humor seco, só igualado pela sua visão maravilhosamente pouco sentimental e pragmática da vida, manteve-nos com os pés assentes na terra e deu à banda a sua garra ao longo dos anos extraordinários que se seguiram”, escreveu a banda, formada por Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor.

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A mulher do músico, Tracey, também se manifestou e o descreveu como um marido extraordinário, pai carinhoso e avô orgulhoso. “A família sempre esteve em primeiro lugar. Nada o deixava mais feliz do que ter todos nós reunidos”, afirmou.

Nascido em Tynemouth, na Inglaterra, em 1961, Andy entrou para o Duran Duran em 1980 e participou de sucessos como Rio, Hungry Like the Wolf, The Wild Boys e A View to a Kill, tema do filme de James Bond 007 – Na Mira dos Assassinos (1985). Em 2018, o guitarrista revelou ter sido diagnosticado com câncer de próstata em estágio 4. Em 2022, quando o Duran Duran entrou para o Rock & Roll Hall of Fame, ele não pôde comparecer à cerimônia por causa do tratamento. O músico deixa a mulher e quatro filhos.

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“O Andy enfrentou a doença com uma coragem, honestidade e dignidade notáveis. Os nossos pensamentos estão com a sua mulher Tracey, os filhos Georgina, Isabella, Bethany e Andrew, e o neto Albie. Todos o amavam profundamente e pedimos que a sua privacidade seja respeitada nesta altura tão difícil. Em vez de flores, a família pediu que sejam feitas doações em nome do Andy à Prostate Cancer UK (fonte em inglês). Com amor, Simon, John, Nick e Roger”, completou o comunicado.