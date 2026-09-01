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Cultura

A homenagem de Tony Ramos que emocionou Isabela Garcia

Dupla atua junto em 'Quem Ama Cuida'

Por Flávio Monteiro 1 set 2026, 15h10
Um casal de idosos sorrindo para a câmera, a mulher de blusa verde estampada e casaco claro, o homem de camisa listrada e camiseta azul, em frente a uma casa com plantas em vasos
Isabela Garcia e Tony Ramos nos papéis de Elisa e Otoniel (Manoella Mello/TV Globo/Reprodução)
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A atriz Isabela Garcia se emocionou ao receber uma homenagem de Tony Ramos durante o Mais Você desta terça-feira, 1º. Companheiros em Quem Ama Cuida, onde interpretam Elisa e o pai, Otoniel, a dupla trabalha junta há décadas, de modo que Tony levou a artista às lágrimas com seu depoimento.

“Isabela, que tão carinhosamente nós chamamos de Belinha. É uma justa homenagem a você, minha querida. Você tem uma trajetória tão rica, tão forte e tão verdadeira, como nós todos, seus colegas, mas mais ainda com seu público. Você coloca suas personagens com alma em cena. Parabéns publicamente. Saiba da minha admiração, do meu respeito a você. Você é das grandes”, disse o ator.

Com os olhos marejados, Isabela agradeceu a homenagem e destacou a importância que o ator tem para ela. “Tony, eu amo trabalhar com você e ter você na minha vida. O Tony é uma pessoa que está sempre atenta à gente, à nossa vida, às coisas que acontecem na nossa vida, pessoas que a gente perde, e a gente tá sempre, assim, conectado um com o outro”, disse.

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