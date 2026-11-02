A homenagem de Taís Araújo a Xica da Silva em desfile do Salgueiro no Carnaval 2027

Taís Araujo voltará a se conectar com uma das personagens mais marcantes de sua carreira no Carnaval de 2027. A atriz foi anunciada como um dos destaques do Acadêmicos do Salgueiro, que levará à Marquês de Sapucaí um enredo dedicado a Xica da Silva, figura histórica interpretada pela artista na televisão há 30 anos.

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A confirmação aconteceu durante um ensaio da escola de samba, no Rio de Janeiro, no último sábado, 31. Na ocasião, Taís celebrou a oportunidade de homenagear a personagem que viveu aos 17 anos, na novela exibida pela extinta TV Manchete, em 1996. “A gente vai chamar, sim, Pombagiras, Exus, para abrirem os nossos caminhos e a gente passar lindamente na avenida, homenageando Xica da Silva, essa mulher que mudou a minha vida e mudou a vida de tantas outras mulheres. A gente pede licença e fala: ‘Laroyê, Xica da Silva’”, declarou.

Com o enredo Laroyê Xica da Silva: A História por Trás da História, o Salgueiro pretende apresentar novos aspectos sobre a trajetória de Francisca da Silva de Oliveira, mulher negra que viveu no Brasil colonial. O desfile será desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira.

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