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Cultura

A homenagem de Taís Araújo a Xica da Silva em desfile do Salgueiro no Carnaval 2027

Escola levará à Sapucaí o enredo 'Laroyê Xica da Silva: A História por Trás da História'

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 12h07
Mulher de pele morena e cabelo curto sorri, usando batom vinho, sombra escura e brincos dourados com detalhes transparentes. Veste blusa branca de alças finas. Ao fundo, teto xadrez vermelho e branco com luminárias brancas, e pessoas desfocadas.
Taís Araujo (Instagram/Reprodução)
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A homenagem de Taís Araújo a Xica da Silva em desfile do Salgueiro no Carnaval 2027 Priorize VEJA no Google

Taís Araujo voltará a se conectar com uma das personagens mais marcantes de sua carreira no Carnaval de 2027. A atriz foi anunciada como um dos destaques do Acadêmicos do Salgueiro, que levará à Marquês de Sapucaí um enredo dedicado a Xica da Silva, figura histórica interpretada pela artista na televisão há 30 anos.

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A confirmação aconteceu durante um ensaio da escola de samba, no Rio de Janeiro, no último sábado, 31. Na ocasião, Taís celebrou a oportunidade de homenagear a personagem que viveu aos 17 anos, na novela exibida pela extinta TV Manchete, em 1996. “A gente vai chamar, sim, Pombagiras, Exus, para abrirem os nossos caminhos e a gente passar lindamente na avenida, homenageando Xica da Silva, essa mulher que mudou a minha vida e mudou a vida de tantas outras mulheres. A gente pede licença e fala: ‘Laroyê, Xica da Silva’”, declarou.

Com o enredo Laroyê Xica da Silva: A História por Trás da História, o Salgueiro pretende apresentar novos aspectos sobre a trajetória de Francisca da Silva de Oliveira, mulher negra que viveu no Brasil colonial. O desfile será desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira.

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