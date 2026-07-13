A homenagem de Steven Spielberg pela morte de Sam Neill, de ‘Jurassic Park’

Ler Resumo





Steven Spielberg lamenta a morte de Sam Neill, o Dr. Alan Grant de Jurassic Park, aos 78 anos. O diretor destacou a “excepcional colaboração” do ator na franquia e seu legado. Familiares informaram que Neill estava livre do câncer, mas a perda foi súbita. Uma homenagem emocionante para os fãs.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O diretor e produtor Steven Spielberg prestou sua homenagem ao ator neozelandês Sam Neill, que morreu nesta segunda-feira, 13, aos 78 anos. Em declaração à revista americana Variety, o cineasta se disse “entristecido” com a notícia da perda de Neill e que “adorou” trabalhar com ele nos filmes da franquia Jurassic Park, em que o ator representou o papel do Dr. Alan Grant.

“Adorei fazer todos os filmes de Jurassic com ele. Junto com Laura Dern e Jeff Goldblum, sempre teremos nossa família ‘Jurassic’ e Sam jamais será esquecido por nós ou por seus milhões de fãs ao redor do mundo”, disse Spielberg, em referência às participações de Neill em Jurassic Park (1993) e nas sequências Jurassic Park III (2001) e Jurassic World: Dominion (2018).

De acordo com Spielberg, Neill foi “excepcionalmente colaborativo” ao representar o papel de Grant, uma vez que era dono de uma personalidade distinta da vista no protagonista de Jurassic Park. “Foi um desafio para ele interpretar um personagem que agia como se as crianças fossem bagunceiras e fedorentas, porque isso era o oposto do pai amoroso que ele era para seus filhos”, completou.

Não há informações sobre a causa da morte de Sam Neill, com um comunicado emitido pela família nas redes sociais, somente afirmando que a perda foi “repentina e inesperada”. O ator travou uma luta de quatro anos contra o câncer, chegando a anunciar ter vencido a doença em abril desse ano. Os familiares afirmam que, apesar da perda, resta ao menos “o consolo de saber que Sam permaneceu livre do câncer”.

Continua após a publicidade

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente