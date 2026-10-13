A homenagem de Bryan Cranston a RJ Mitte, de ‘Breaking Bad’: ‘Sentirei sua falta, filho’
O ator de 34 anos contracenou com o veterano ao longo das cinco temporadas do seriado
O vencedor do Emmy Bryan Cranston, 70, conhecido por interpretar Walter White na série Breaking Bad, publicou uma homenagem ao colega de cena RJ Mitte, que morreu nesta segunda-feira, 12, aos 34 anos. Via Instagram, o veterano compartilhou uma foto ao lado do amigo em um tapete vermelho e revelou que havia conversado com ele há poucas semanas: “Estávamos tentando combinar um almoço. Não sei se isso poderia ter mudado seu futuro”.
Mitte interpretava o filho adolescente de White e, tal como o personagem, sofria de paralisia cerebral — condição que afeta mobilidade, postura e desenvolvimento muscular. Pouco antes do comunicado de Cranston, a perícia confirmou que a causa da morte havia sido suicídio. Por conta disso, o texto do ator se encerra com informações de apoio a pessoas vulneráveis e o aviso de que “há esperança”.
“Estou profundamente desesperado”, escreveu Cranston, “conheci RJ Mitte quando ele tinha apenas 14 anos e havia sido contratado como Walter White Jr., um papel que interpretou com alegria e entusiasmo. Nascido com paralisia cerebral, ele nunca — nunca — permitiu que esse desafio fosse usado como desculpa. Com muita determinação, sempre encarou a árdua agenda de filmagens”.
Segundo Cranston, a dinâmica nos bastidores espelhava o parentesco fictício, e ele tratava Mitte como seu próprio filho, oferecendo conselhos que ele nem sempre seguiu. “Aquele garoto era bem cru quando começamos a rodar a série em fevereiro de 2007, mas, aos poucos, vimos ele crescer e se tornar um ótimo ator. A partir dessa experiência, ele também se firmou como um defensor de artistas com deficiência, e foi o líder de uma organização filantrópica que focava em ajudar sua comunidade. Hoje, toda aquela promessa e potencial é uma perda inestimável”.
Incapaz de compreender o que levou Mitte à morte, Cranston encerra sua homenagem dizendo: “O que sei é que o amei e que aproveitei sua companhia profundamente nos bastidores, assim como depois que as luzes de Breaking Bad se acabaram. Sentirei sua falta, filho”.
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