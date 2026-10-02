A homenagem de André Marques a Marcelo Sangalo no aniversário

Marcelo Sangalo, filho mais velho de Ivete Sangalo, completa 17 anos nesta sexta-feira, 2. Andre Marques fez uma longa declaração para o jovem e compartilhou diversos momentos dos dois nas redes socias. Ele destacou o carinho que sente pelo menino e descreveu as semelhanças entre eles. Os dois cultivam uma amizade de longa data e se consideram como “tio” e “sobrinho” de consideração.

“Meu sobrinho, hoje é seu dia. Queria muito estar aí com você, mas a verdade é que nosso dia de sobrinho e tio apaixonados é todo dia. E talvez sobrinho seja até pouco pra explicar o que você é pra mim. Você é meu sobrinho da alma, meu filho do coração. Uma dessas pessoas que a vida coloca no nosso caminho e que a gente sente que sempre fez parte da gente. Tenho um orgulho enorme de você ter me escolhido como seu tio do coração e eu ter escolhido você pra ocupar esse lugar tão especial na minha vida“, escreveu em um trecho.

Na semana passada, Andre fez aniversário e o filho de Ivete também dedicou um tempo para parabenizar o “tio” e fez uma homenagem nas redes socias. “Uma das mensagens de aniversário mais bonitas que já recebi foi o texto que você escreveu pra mim no meu aniversário. Nunca vou esquecer. Hoje o aniversário é seu, mas o presente é nosso por ter você na nossa vida”, completou o apresentador.

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