A homenagem a Carolina Herrera por 45 anos de legado na moda

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Carolina Herrera celebra 45 anos na moda com o desfile da coleção verão 2027 durante a Semana de Moda de Nova York, em uma homenagem à sua marcante trajetória. Aos 87 anos, a estilista é uma figura emblemática que, desde 1981, define a elegância. A nova coleção, sob Wes Gordon, revisita clássicos e inclui uma peça pop art inspirada na fundadora.

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Carolina Herrera celebrou 45 anos de história na moda com a apresentação da coleção de verão 2027 da grife que leva seu nome. A estilista esteve no desfile realizado na segunda-feira, 14, durante a Semana de Moda de Nova York, em uma apresentação que também homenageou sua trajetória.

Aos 87 anos, Carolina Herrera é uma das figuras mais emblemáticas da moda internacional. Nascida em Caracas, na Venezuela, ela começou sua relação com o universo fashion ainda na cidade natal, onde administrou uma butique de Emilio Pucci. Nos anos 1970, mudou-se para Nova York e passou a frequentar o circuito social e cultural que reunia nomes como Andy Warhol. A estreia da própria marca aconteceu em 1981, com o incentivo da lendária editora de moda Diana Vreeland.

Sob o comando criativo de Wes Gordon, a coleção de verão 2027 recuperou referências das primeiras criações da marca. Um dos destaques foi o vestido com o retrato de Carolina Herrera em pop art, baseado em uma obra de Andy Warhol de 1979.

A apresentação também evidenciou a continuidade do estilo clássico associado à fundadora, que deixou a direção criativa em 2018, após 37 anos à frente da marca. Mesmo afastada da criação, Herrera permanece como a principal referência da casa. Seu nome, que também se tornou forte no mercado de perfumaria, segue associado a uma elegância que atravessa gerações.

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