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Cultura

A homenagem a Carolina Herrera por 45 anos de legado na moda

Estilista celebrou data na Semana da Moda de Nova York

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 12h37 | Atualizado em 15 set 2026, 12h49
Carolina Herrera, mulher de cabelos loiros curtos, sorri levemente usando camisa branca bordada, colar de diamantes e brincos verdes grandes, em evento com pessoas e fotógrafos desfocados ao fundo
Carolina Herrera na Semana da Moda de Nova York (Gilbert Carrasquillo/GC Images/Getty Images)
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Carolina Herrera celebrou 45 anos de história na moda com a apresentação da coleção de verão 2027 da grife que leva seu nome. A estilista esteve no desfile realizado na segunda-feira, 14, durante a Semana de Moda de Nova York, em uma apresentação que também homenageou sua trajetória.

Aos 87 anos, Carolina Herrera é uma das figuras mais emblemáticas da moda internacional. Nascida em Caracas, na Venezuela, ela começou sua relação com o universo fashion ainda na cidade natal, onde administrou uma butique de Emilio Pucci. Nos anos 1970, mudou-se para Nova York e passou a frequentar o circuito social e cultural que reunia nomes como Andy Warhol. A estreia da própria marca aconteceu em 1981, com o incentivo da lendária editora de moda Diana Vreeland.

Sob o comando criativo de Wes Gordon, a coleção de verão 2027 recuperou referências das primeiras criações da marca. Um dos destaques foi o vestido com o retrato de Carolina Herrera em pop art, baseado em uma obra de Andy Warhol de 1979.

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A apresentação também evidenciou a continuidade do estilo clássico associado à fundadora, que deixou a direção criativa em 2018, após 37 anos à frente da marca. Mesmo afastada da criação, Herrera permanece como a principal referência da casa. Seu nome, que também se tornou forte no mercado de perfumaria, segue associado a uma elegância que atravessa gerações.

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Modelo asiática de cabelo preto curto e liso, usando um vestido sem mangas com estampa de rosto feminino, maquiagem rosa e lábios vermelhos brilhantes. O vestido tem detalhes dourados e pretos, e uma barra amarela com franjas. Ela desfila em uma passarela branca com flores amarelas ao fundo
Modelo durante desfile da Carolina Herrera na Semana de Moda de Nova York (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images)

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