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Cultura

A histórica relação de Barão Vermelho com o Rock in Rio

Grupo volta à Cidade do Rock com a formação original

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 10h00
Quatro homens adultos, músicos, posam em pé contra um fundo branco com tons roxos e rosados. O primeiro à esquerda segura um baixo vermelho, o segundo usa óculos escuros, o terceiro veste jaqueta jeans e óculos de sol, e o último à direita segura uma guitarra elétrica sunburst
Barão Vermelho volta ao Rock in Rio com a formação original (Rock in Rio/Divulgação)
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Uma das atrações deste domingo, 6, no Rock in Rio, o Barão Vermelho tem uma história diretamente ligada ao festival. Formado no Rio de Janeiro em 1981, o grupo estreou na primeira e histórica edição, em 1985, ainda com Cazuza, e voltou ao evento em diferentes momentos de sua trajetória. Agora, a banda retorna à Cidade do Rock em um encontro especial que celebra mais de quatro décadas de carreira e a conexão com o festival.

Com Roberto Frejat, Guto Goffi, Maurício Barros e Dé Palmeira, a formação original ajudou a definir o rock nacional dos anos 1980 e influenciou diferentes gerações. No palco, o grupo promete revisitar sucessos como Pro Dia Nascer Feliz, Bete Balanço, Maior Abandonado, Por Você e Todo Amor Que Houver Nessa Vida.

A coluna GENTE resgatou a relação histórica da banca com a Cidade do Rock.

1985 — Primeira edição: o Barão Vermelho participou da estreia do Rock in Rio em dois shows. A banda ainda tinha sua formação clássica, com Cazuza nos vocais, em apresentações que ajudaram a projetar o grupo para um público ainda maior. A edição foi tão marcante que deu origem ao DVD Barão Vermelho Ao Vivo no Rock In Rio, lançado em 2007.

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2001 — Terceira edição: o grupo voltou à Cidade do Rock sob o comando de Roberto Frejat, que havia assumido os vocais após a saída de Cazuza. A participação marcou o reencontro da banda com o festival 16 anos depois da estreia.

2013 — Quinta edição: A banda participou da abertura do festival com o show tributo Cazuza – O Poeta Está Vivo, no Palco Mundo.

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2024 — Edição de 40 anos: o Barão Vermelho subiu ao Palco Sunset com Rodrigo Suricato nos vocais, em uma apresentação que celebrou quatro décadas do Rock in Rio. Com Frejat na curadoria, a homenagem contou com participações especiais de nomes como Bebel Gilberto, Maria Gadú, Rogério Flausino e Ney Matogrosso.

2026 — Retorno à Cidade do Rock: o grupo volta ao festival em um encontro especial com Roberto Frejat, Guto Goffi, Maurício Barros e Dé Palmeira, retomando a formação original e celebrando a trajetória construída ao longo de mais de quatro décadas.

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