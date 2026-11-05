A história do polêmico anel de R$ 6 milhões de Marina Ruy Barbosa

O anel de noivado de Marina Ruy Barbosa tem sido alvo de intensa discussão nesta quinta-feira, 5. Embora o relacionamento da atriz com o empresário Abdul Fares tenha chegado ao fim, a peça que simbolizou a união dos dois segue sendo alvo de debate — principalmente após um suposto primo de Abdul afirmar que o item é fruto do roubo de joias da família Fares.

Avaliado em R$ 6 milhões, o anel de diamantes foi entregue a Marina em outubro de 2023, quando Abdul fez o pedido de noivado em Dubai, nos Emirados Árabes. O item tem sua pedra principal em lapidação lavette, cujo desenho possui entre 51 e 57 facetas, formando uma elipse com extremidades pontiagudas.

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O impasse envolvendo o item é resultado da alegação do primo de Abdul, também chamado Abdul Fares, de que Marina estaria usando um “fruto de sonegação fiscal”. “Esse anel é fruto de roubo de joias da minha família. Todos reconhecem que o inventário da minha avó foi uma fraude e muito desse patrimônio é fruto de sonegação fiscal. Ou você tem a nota fiscal? Apresente”, afirmou ele.

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A declaração fez com que a empresária Hasna Fares, ex-sogra de Marina, saísse em defesa da ruiva, e alegasse que o anel foi comprado com o dinheiro do trabalho do filho. “Eu lamento muito que tudo isso esteja acontecendo e sigo em oração para que esse momento passe. Marina já se ofereceu diversas vezes para devolver o anel que virou tanto alvo de especulação. Mas nunca aceitaríamos, porque foi dado por amor pelo meu filho, com o dinheiro que ele conquistou ao longo de muitos anos trabalhando”, escreveu Hasna.