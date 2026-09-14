A história de Rogério Camilo, segurança de Virginia morto em acidente de moto

Segurança particular de Virginia Fonseca, Rogério Camilo Ramos, 53 anos, morreu em um acidente de moto com a esposa, Paulla Regina Rodarte, 43, em Goiás. O casal, que também atuava como pastor, estava na BR-060, em Guapó, na manhã de domingo, 13, quando a motocicleta saiu da pista e bateu contra uma árvore. Os dois morreram.

Tenente aposentado da Polícia Militar de Goiás, Rogério havia deixado a corporação pouco mais de dois meses antes da tragédia. Ao lado da esposa, exercia a função de pastor na Igreja Viver em Cristo, em Goiânia. O casal deixa uma filha de 12 anos.

Além de pastor, Rogério também trabalhava como segurança particular da família de Virginia em São Paulo. Nas redes sociais, a influenciadora lamentou a morte do casal. “Estou com o coração partido”, escreveu.

Virginia também agradeceu a Rogério pelo cuidado e proteção dedicados à família. “Sua presença era um porto seguro”, declarou, garantindo suporte para a filha do casal: “Aqui embaixo, vamos nos unir para que ela nunca se sinta desamparada, cuidando dela com todo o carinho que vocês sempre passaram”.

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