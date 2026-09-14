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Cultura

A história de Rogério Camilo, segurança de Virginia morto em acidente de moto

Pastor e esposa não resistiram a um acidente de moto

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 11h28 | Atualizado em 15 set 2026, 10h24
Um homem e uma mulher sorrindo para a câmera, ambos vestindo camisetas vermelhas. O homem tem cabelo curto e usa um colar com pingente de cruz. A mulher tem cabelos loiros longos e usa um colar dourado. Ao fundo, uma parede clara e um enfeite natalino vermelho e dourado
Rogério Camilo Ramos e a esposa, Paulla Regina Rodarte Camilo (Instagram/Reprodução)
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Segurança particular de Virginia Fonseca, Rogério Camilo Ramos, 53 anos, morreu em um acidente de moto com a esposa, Paulla Regina Rodarte, 43, em Goiás. O casal, que também atuava como pastor, estava na BR-060, em Guapó, na manhã de domingo, 13, quando a motocicleta saiu da pista e bateu contra uma árvore. Os dois morreram.

Tenente aposentado da Polícia Militar de Goiás, Rogério havia deixado a corporação pouco mais de dois meses antes da tragédia. Ao lado da esposa, exercia a função de pastor na Igreja Viver em Cristo, em Goiânia. O casal deixa uma filha de 12 anos.

Além de pastor, Rogério também trabalhava como segurança particular da família de Virginia em São Paulo. Nas redes sociais, a influenciadora lamentou a morte do casal. “Estou com o coração partido”, escreveu.

Virginia também agradeceu a Rogério pelo cuidado e proteção dedicados à família. “Sua presença era um porto seguro”, declarou, garantindo suporte para a filha do casal: “Aqui embaixo, vamos nos unir para que ela nunca se sinta desamparada, cuidando dela com todo o carinho que vocês sempre passaram”.

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