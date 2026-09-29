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Cultura

‘A Hipótese do Amor’ ganha sequência com novo livro de Ali Hazelwood

Autora anunciou retomada da história de Adam e Olive no novo livro, 'The Two-Body Problem', com lançamento em breve

Por Ana Rita Fernandes 29 set 2026, 12h58
Uma mulher de jaleco branco e óculos na cabeça sorri para um homem barbudo de camiseta preta, sentados em um banco de parque. Eles se olham com carinho, em um dia ensolarado com pessoas desfocadas ao fundo
Olive (Lili Reinhart) e Adam (Tom Bateman) em A Hipótese do Amor, filme do Prime Video  (Prime Video/Divulgação)
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‘A Hipótese do Amor’ ganha sequência com novo livro de Ali Hazelwood Priorize VEJA no Google

Ali Hazelwood anunciou nesta terça-feira, 29 de setembro, uma continuação de A Hipótese do Amor, bestseller que se tornou fenômeno entre os leitores do BookTok e que acaba de ter uma adaptação cinematográfica lançada no Prime Video, com os atores Lili Reinhart e Tom Bateman. Intitulado The Two-Body Problem O Problema de Dois Corpos, em tradução livre, o livro será lançado em fevereiro de 2027 e retomará a história de Olive Smith e Adam Carlsen, protagonistas do romance original.

Segundo a autora, escrever uma sequência não estava em seus planos até cerca de um ano atrás. A ideia, porém, ganhou força depois que ela voltou a trabalhar com os personagens e se “reapaixonou” pela história. Hazelwood afirmou estar ansiosa para apresentar a novidade aos leitores, mas reconheceu que parte dos fãs pode preferir considerar apenas o primeiro livro como a história definitiva do casal.

Na continuação, Olive finalmente concluiu o doutorado e vive o que parece ser seu “felizes para sempre” ao lado de Adam. O problema é que a vida acadêmica não facilita relacionamentos: enquanto enfrenta as incertezas de um pós-doutorado e um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, ela também tenta conquistar reconhecimento como cientista por mérito próprio.

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Ambientado ao longo de alguns anos, The Two-Body Problem acompanha as dificuldades da vida profissional e os desafios de um relacionamento de longo prazo. Hazelwood promete manter o humor característico da história original, incluindo uma das questões mais banais e complicadas da vida a dois: decidir o que comer no jantar.

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“Como alguém que se apega muito às histórias e aos personagens, sei que sequências anunciadas de surpresa podem pegar os leitores desprevenidos”, escreveu a autora. Ela disse que os leitores que não quiserem seguir com a nova história podem simplesmente ignorá-la e esperar pelo próximo lançamento. Para quem quiser saber mais sobre Adam e Olive, porém, a sequência oferece uma nova oportunidade de acompanhar o casal.

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Além do livro, a história já pode ganhar uma adaptação para o cinema. A produtora MRC está desenvolvendo um filme baseado em The Two-Body Problem para a Amazon MGM Studios, embora o projeto ainda não tenha garantia de produção.

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