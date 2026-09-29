‘A Hipótese do Amor’ ganha sequência com novo livro de Ali Hazelwood

Ali Hazelwood anunciou nesta terça-feira, 29 de setembro, uma continuação de A Hipótese do Amor, bestseller que se tornou fenômeno entre os leitores do BookTok e que acaba de ter uma adaptação cinematográfica lançada no Prime Video, com os atores Lili Reinhart e Tom Bateman. Intitulado The Two-Body Problem — O Problema de Dois Corpos, em tradução livre, o livro será lançado em fevereiro de 2027 e retomará a história de Olive Smith e Adam Carlsen, protagonistas do romance original.

Segundo a autora, escrever uma sequência não estava em seus planos até cerca de um ano atrás. A ideia, porém, ganhou força depois que ela voltou a trabalhar com os personagens e se “reapaixonou” pela história. Hazelwood afirmou estar ansiosa para apresentar a novidade aos leitores, mas reconheceu que parte dos fãs pode preferir considerar apenas o primeiro livro como a história definitiva do casal.

Na continuação, Olive finalmente concluiu o doutorado e vive o que parece ser seu “felizes para sempre” ao lado de Adam. O problema é que a vida acadêmica não facilita relacionamentos: enquanto enfrenta as incertezas de um pós-doutorado e um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, ela também tenta conquistar reconhecimento como cientista por mérito próprio.

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Ambientado ao longo de alguns anos, The Two-Body Problem acompanha as dificuldades da vida profissional e os desafios de um relacionamento de longo prazo. Hazelwood promete manter o humor característico da história original, incluindo uma das questões mais banais e complicadas da vida a dois: decidir o que comer no jantar.

“Como alguém que se apega muito às histórias e aos personagens, sei que sequências anunciadas de surpresa podem pegar os leitores desprevenidos”, escreveu a autora. Ela disse que os leitores que não quiserem seguir com a nova história podem simplesmente ignorá-la e esperar pelo próximo lançamento. Para quem quiser saber mais sobre Adam e Olive, porém, a sequência oferece uma nova oportunidade de acompanhar o casal.

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Além do livro, a história já pode ganhar uma adaptação para o cinema. A produtora MRC está desenvolvendo um filme baseado em The Two-Body Problem para a Amazon MGM Studios, embora o projeto ainda não tenha garantia de produção.