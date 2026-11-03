A herança bilionária de Michael Jackson que ainda não chegou aos filhos

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Paris Jackson processa o espólio de Michael Jackson por US$ 600 milhões. Ela alega que o fundo destinado a ela e aos irmãos, que deveria pagar uma renda a partir dos 21 anos e parcelas do patrimônio, nunca recebeu os recursos prometidos. O espólio contesta, citando pendências judiciais e impostos. Uma nova audiência está marcada para 4 de dezembro.

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Paris Jackson, de 28 anos, entrou com pedido em um tribunal de Los Angeles que obrigue o espólio de Michael Jackson (1958-2009) a transferir 600 milhões de dólares (3,3 bilhões de reais) para o fundo criado para ela e os irmãos, Prince, de 29, e Bigi, de 24. A petição foi apresentada no dia 29 de outubro, de acordo com documentos obtidos pela revista americana People.

Segundo o pedido, o fundo deveria pagar uma renda aos três a partir dos 21 anos e liberar parcelas do patrimônio aos 30, 35 e 40 anos, mas nunca recebeu recursos. Os advogados de Paris afirmam que, por isso, os irmãos dependem de John Branca, executor remanescente do espólio, para decidir quando e quanto recebem.

Para sustentar que há dinheiro disponível, a petição cita a venda da participação na EMI Music Publishing por 287,5 milhões de dólares, em 2018, a do rancho Neverland por 22 milhões, em 2020, e um acordo com a Sony envolvendo o catálogo do cantor, em 2023. De acordo com o documento, as operações renderam mais de 1 bilhão de dólares antes de impostos, e um balanço de dezembro de 2024 apontava cerca de 850 milhões em caixa. Os executores já avaliaram o espólio entre 2 e 3 bilhões de dólares, ainda segundo a petição.

Em nota à People, o espólio afirmou que não pode financiar os fundos por completo enquanto houver pendências judiciais, entre elas uma disputa com a Receita americana, que cobrava 700 milhões de dólares em impostos e multas. Disse também que já destinou mais de 200 milhões de dólares aos herdeiros e classificou como invenção a acusação de que teria reduzido os pagamentos. O espólio lembrou ainda que, pelo testamento, nenhum dos filhos recebe distribuições antes dos trinta anos.

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Em maio, a Justiça acolheu uma objeção de Paris e determinou a devolução ao espólio de 625 mil dólares em bônus pagos em 2018 a escritórios de advocacia. O novo pedido será analisado em audiência marcada para 4 de dezembro.