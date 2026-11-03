🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Cultura

A herança bilionária de Michael Jackson que ainda não chegou aos filhos

Paris Jackson pede à Justiça que o espólio libere 3,3 bilhões de reais para o fundo dos irmãos, vazio dezessete anos após a morte do cantor

Por Lucas Almeida 3 nov 2026, 14h19 | Atualizado em 3 nov 2026, 14h21
Michael Jackson com seus três filhos, Michael, Paris e Prince
Michael Jackson com seus três filhos, Bigi, Paris e Prince (Reprodução/Arquivo pessoal)
Continua após publicidade
A herança bilionária de Michael Jackson que ainda não chegou aos filhos Priorize VEJA no Google

Paris Jackson, de 28 anos, entrou com pedido em um tribunal de Los Angeles que obrigue o espólio de Michael Jackson (1958-2009) a transferir 600 milhões de dólares (3,3 bilhões de reais) para o fundo criado para ela e os irmãos, Prince, de 29, e Bigi, de 24. A petição foi apresentada no dia 29 de outubro, de acordo com documentos obtidos pela revista americana People.

Segundo o pedido, o fundo deveria pagar uma renda aos três a partir dos 21 anos e liberar parcelas do patrimônio aos 30, 35 e 40 anos, mas nunca recebeu recursos. Os advogados de Paris afirmam que, por isso, os irmãos dependem de John Branca, executor remanescente do espólio, para decidir quando e quanto recebem.

Para sustentar que há dinheiro disponível, a petição cita a venda da participação na EMI Music Publishing por 287,5 milhões de dólares, em 2018, a do rancho Neverland por 22 milhões, em 2020, e um acordo com a Sony envolvendo o catálogo do cantor, em 2023. De acordo com o documento, as operações renderam mais de 1 bilhão de dólares antes de impostos, e um balanço de dezembro de 2024 apontava cerca de 850 milhões em caixa. Os executores já avaliaram o espólio entre 2 e 3 bilhões de dólares, ainda segundo a petição.

Siga

Em nota à People, o espólio afirmou que não pode financiar os fundos por completo enquanto houver pendências judiciais, entre elas uma disputa com a Receita americana, que cobrava 700 milhões de dólares em impostos e multas. Disse também que já destinou mais de 200 milhões de dólares aos herdeiros e classificou como invenção a acusação de que teria reduzido os pagamentos. O espólio lembrou ainda que, pelo testamento, nenhum dos filhos recebe distribuições antes dos trinta anos.

Continua após a publicidade

Em maio, a Justiça acolheu uma objeção de Paris e determinou a devolução ao espólio de 625 mil dólares em bônus pagos em 2018 a escritórios de advocacia. O novo pedido será analisado em audiência marcada para 4 de dezembro.

Publicidade
TAGS:
herança
Michael Jackson
O Som e a Fúria
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).