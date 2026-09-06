A guinada de Rosane Svartman à geração 50+, após conquistar geração Z

Rosane Svartman, autora de sucessos na TV Globo – alguns voltados para a geração Z (Malhação, Vicky e a musa, Totalmente Demais…), tende agora a focar no público de mulheres com mais de 50 anos. Em Garota, Giovanna Antonelli interpreta Susana, uma publicitária que é demitida por conta da idade e passa a sentir a descriminação por ser mais velha.

A diretora, 56 anos, explica que é uma discussão com a qual se identifica. Discutir se é necessário se reinventar acaba sendo um dilema de todos, em algum momento da vida. “Escolhi o nome ‘Garota’, porque dentro de toda mulher de 50 anos tem uma garota perplexa, que olha em volta e não entende por que o mundo olha para ela diferente”, diz à coluna GENTE.

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Nos últimos anos, outros filmes que tratam sobre envelhecimento para mulheres ganharam destaque. Em Sexa (2025), de Glória Pires, a protagonista tem medo do envelhecimento e não sente que vai encontrar um novo amor. Já em A Substância (2024), uma atriz é demitida por “estar velha demais” e toma medidas drásticas para evitar o passado.

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Rosane viu diversos filmes para se preparar para o longa, mas se surpreendeu com a falta do repertório no cinema. “Acho que tem alguns outros filmes super interessantes com essa pegada, mas não são tantos. Essa foi a minha surpresa: perceber que não há tantos filmes que falam desta mulher com esse recorte”, analisa.