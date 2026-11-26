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Musa estreante da Grande Rio e namorada de Jesus Luz, Rafaela Mesquita viveu uma saia-justa durante ensaio ao derrubar o chocalho de uma ritmista da bateria. Emocionada e nervosa, a dançarina pediu desculpas pelo incidente e explicou o ocorrido.

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Rafaela Mesquita, namorada do modelo Jesus Luz, protagonizou uma saia-justa durante um ensaio da Grande Rio, na noite de terça-feira, 24, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Musa estreante da agremiação, ela se empolgou ao sambar na frente dos ritmistas, mas acabou atingindo o chocalho de uma integrante da bateria, que foi parar no chão.

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A cena foi registrada em vídeo. Nas imagens, Rafaela está sambando quando derruba o instrumento. Visivelmente irritada, a ritmista precisou interromper a apresentação para recuperar o chocalho. Quem apareceu para ajudá-la foi Jesus Luz, namorado da musa.

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Após a repercussão, a dançarina se pronunciou e pediu desculpas pelo ocorrido. Ela explicou que estava nervosa por ser a primeira vez que sambava sozinha naquele espaço e reconheceu que calculou mal a distância. “Realmente, não tive noção do espaço e não percebi que poderia atrapalhar a ritmista. Assim que vi que tinha derrubado o instrumento, fiquei em choque e não consegui ter uma reação rápida para pegá-lo. Fiquei muito envergonhada e, na mesma hora, pedi desculpas a ela”, disse a integrante do balé do Caldeirão com Mion.

Ainda no desabafo, a dançarina afirmou que não teve a intenção de prejudicar a apresentação da bateria. “Me senti muito mal com toda a situação e faço questão de pedir desculpas novamente. Tenho muito respeito por todos que estavam ali e jamais faria algo de propósito para prejudicar o trabalho de alguém. ”

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