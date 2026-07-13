A gafe cometida por Luciano Huck ao vivo com Deborah Evelyn

Durante a apresentação do Domingão com Huck neste domingo, 12, o apresentador Luciano Huck protagonizou uma gafe envolvendo a atriz Deborah Evelyn. Em homenagem feita para celebrar os 40 anos de carreira da artista na televisão, Huck acabou confundindo o nome de uma das novelas mais recentes dela e foi corrigido ao vivo.

Momentos antes de exibir um vídeo das personagens mais marcantes vividas por Deborah, o apresentador comentou sobre os últimos projetos da atriz, mas trocou a novela Dona Beja, da HBO Max, por Xica da Silva. Na produção que estreou no streaming em fevereiro deste ano, Deborah interpreta a vilã Cecília Sampaio, conhecida como Ceci.

“Os dois últimos trabalhos que você fez, eu te assisti em Xica da Silva, maravilhoso, incrível”, disse Huck. “Dona Beja, corrigiu a atriz. “Dona Beja, perdão. Desculpa, com a Grazi [Massafera], perdão”, respondeu o apresentador. A situação constrangedora rapidamente gerou repercussão nas redes sociais.

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