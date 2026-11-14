A fórmula de Carmo Dalla Vecchia para casamento duradouro com João Emanuel Carneiro

Já são duas décadas de relação sólida entre Carmo Dalla Vecchia e o autor João Emanuel Carneiro. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Carmo assim comenta sobre a “fórmula” estabelecida na sua longeva relação:.

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“João sempre falou: ‘a gente nunca pode perder o medo na dramaturgia e na vida real de ser chato’. Se um dia reclamo demais, ele olha para mim e diz: ‘disca o nove e resolve’. Sabe quando você está no hotel, tem um problema, acabou a água, chama a recepção. Não sou responsável para fazer sua felicidade, você não é o responsável para fazer minha felicidade. Eu já sou feliz, você já é feliz e o nosso encontro é legal assim. Isso fez com que desse certo. Quando eu conheci João, eu já tinha 37 anos. Muito cedo, quando se é gay, a testosterona grita, né? Quando se é jovem demais, tem necessidade grande, talvez de variação, de troca, de tesão. Chega uma hora que você já experimentou algumas coisas, aí diz: ‘Não quero começar isso tudo de novo. Deixa aqui’. Adoro rotina”.

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Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).