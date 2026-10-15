A força de Ana Maria Braga com novo projeto na Globo
Está confirmada a terceira temporada de Chef de Alto Nível
Como já era esperado, foi anunciado na noite desta quarta-feira, 14, que a TV Globo prepara a terceira temporada de Chef de Alto Nível para 2027. A renovação vem após o sucesso comercial da atual edição, que teve todas as cotas de patrocínio vendidas.
O programa de Ana Maria Braga conta com os chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto. Além disso, ela se mantém à frente do Mais você.
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