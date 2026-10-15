A força de Ana Maria Braga com novo projeto na Globo

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A TV Globo confirmou a terceira temporada de Chef de Alto Nível para 2027, após o sucesso comercial da edição atual, que teve todas as cotas de patrocínio vendidas. O programa, apresentado por Ana Maria Braga, conta com os chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto, e promete mais emoções culinárias.

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Como já era esperado, foi anunciado na noite desta quarta-feira, 14, que a TV Globo prepara a terceira temporada de Chef de Alto Nível para 2027. A renovação vem após o sucesso comercial da atual edição, que teve todas as cotas de patrocínio vendidas.

O programa de Ana Maria Braga conta com os chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto. Além disso, ela se mantém à frente do Mais você.

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