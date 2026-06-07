A ‘fome’ da Globo após audiência de amistoso do Brasil e Egito
Transmissão de jogo neste sábado, 6, alcançou a maior audiência em 2026 até o momento
O amistoso entre Brasil e Egito neste sábado, 6, alcançou a maior audiência da televisão brasileira em 2026 até o momento. A partida registrou 29 pontos de média e 33 de pico, liderando com ampla vantagem. Com o bom número, não se fala de outra coisa por lá. A expectativa é que o recorde seja superado já no próximo sábado, 13, quando a Seleção Brasileira fará sua estreia na Copa do Mundo, em partida contra o Marrocos.
O placar final do amistoso foi de 2 a 1 sobre o Egito. Os gols brasileiros foram marcados por Bruno Guimarães e Endrick. O gol da seleção egípcia foi de Ziko.
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