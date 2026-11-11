A festa surpresa de Isabel Teixeira nos bastidores de ‘Quem Ama Cuida’

Isabel Teixeira foi recebida com uma festa de aniversário surpresa nos bastidores de Quem Ama Cuida nesta terça-feira, 10. Responsável por dar vida à vilã Pilar, a atriz ficou visivelmente emocionada ao receber o carinho da equipe com quem divide as gravações da novela, e afirmou que não poderia imaginar um lugar melhor para celebrar seus 53 anos.

“Saindo de um dia intenso de gravação, e me dando conta de que set é onde o mundo dá certo, porque a gente faz junto. Equipe mais amada do planeta, foi lindo hoje. Gravamos, festejamos e cumprimos o plano do dia. Obrigada pela festa (que, na verdade, começou em janeiro desse ano e está rendendo até agora). Amo estar com vocês no melhor lugar do mundo”, destacou Isabel.

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