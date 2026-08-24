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Cultura

A festa que reuniu ‘uma geração de chefs que rompe com o ego da gastronomia’

Os 41 anos do Tivoli EcoResort, na Praia do Forte (BA), contou com shows, atividades especiais e festival gastronômico

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 12h00 | Atualizado em 24 ago 2026, 19h29
Dois chefs sorridentes, um homem e uma mulher, posam para selfie em um balcão de madeira rústico. Ele tem barba e tatuagens nos braços, ela usa óculos e segura o celular. Ao fundo, outros chefs trabalham e há decoração tropical com luzes e plantas.
A chef Tânia Godoi e o paraense Thiago Castanho -  (Valmir Moratelli/VEJA)
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Os 41 anos do Tivoli EcoResort, na Praia do Forte (BA) teve como auge um show de Carlinhos Brown, no sábado, 22, para cerca de 600 convidados. Antes disso, um festival gastronômico reuniu estrelas em ascensão na cozinha contemporânea brasileira, onde cada um preparou um ou dois pratos a serem servidos em barracas armadas no jardim do local. A chef Tânia Godoi aproveitou para tietar, por exemplo, o paraense Thiago Castanho.

“Essa geração de chefs que está aqui é uma turma que agrega, é uma geração que rompe com o ego da gastronomia. Isso não existe mais aqui, é uma constelação de chefs que se ajuda e se apoia. Esse projeto, ainda quando estava sendo gestado, foi para chegar a uma história de ligação entre todos. É uma festa para cozinhar e se divertir”, definiu ela.

“O momento é de confraternização. A gente usa esses momentos para trocar ideias, provar pratos dos outros chefs, copiar de forma construtiva, ouvir opiniões. É um clima muito agradável, quero que tenha cada vez mais”, completou Thiago.

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Na sexta-feira, 21, um sunset com banda Cheiro de Amor animou a todos, além de atividades de bem-estar em meio ao visual exuberante da costa baiana, pertinho do importante Projeto Tamar.

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A seguir, o que os chefs convidados prepararam para a noite de celebração:

  • Antonio Maiolica – Fregola com nduja, polvo e pancetta / Fregola caprese
  • Esther Weyl – Filhote grelhado com pirão de tomate e tucupi / Jerimum assado com pirão de tomate
  • Kaywa Hilton – Kibe cru de peixe do dia perfumado com trigo e especiarias / Coalhada de dendê / Pão sírio na churrasqueira
  • Mari Sciotti – Fundo de alcachofra bourguignon
  • Tânia Godoi, Fernando Azevedo, Maria Carla Dias & Ygor Lopes – Brasa & Mar: socarrat de cogumelos com cerveja preta na brasa, camarões-pistola sapecados e costelão de janela preparado por 12 horas / Socarrat de cogumelos com cerveja preta na brasa
  • Tereza Paim – Bobó de camarão com arroz de coco e farofa sertaneja / Arroz caldoso de legumes
  • Thiago Castanho – Filhote na brasa com salada de feijão-manteiguinha e banana assada / Atum com tucupi, nampil e chuchu
  • Thiago Maeda – Soba frio com tataki de atum, furikake baiano e óleo de licuri / Maze soba de cogumelos com tataki de berinjela e shoyu dashi de água de coco e licuri
  • Carole Crema – Tradicional bolo de coco

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Uma chef sorridente, de avental azul e dólmã branco, mexe um molho vermelho em uma panela, enquanto outro chef, de avental preto, observa ao fundo. Uma mesa de madeira com várias tigelas brancas vazias, temperos e utensílios de cozinha está entre eles
Chef Esther Weyl – (Valmir Moratelli/VEJA)
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Chef homem de barba e cabelo escuro, vestindo dólmã branco e avental preto, sorri segurando uma tigela azul com sorvete. Ele está atrás de um balcão de madeira, com outras tigelas e ingredientes, sob uma estrutura rústica iluminada por luzes quentes e roxas à noite
Chef Kaywa Hilton – (Valmir Moratelli/VEJA)
Banda Cheiro de Amor se apresentando em palco ao ar livre, com vocalista feminina de top vermelho e saia longa, e músicos com instrumentos. O telão exibe o nome Cheiro em rosa neon. Pessoas assistem em primeiro plano
Banda Cheiro de Amor – (Jefferson Peixoto/Divulgação)
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Pessoas de diferentes idades praticando yoga em tapetes pretos sobre a grama verde, com coqueiros e guarda-sóis de palha ao fundo, em um dia claro
Atividades no Tivoli ao ar livre – (Jefferson Peixoto/Divulgação)
Um homem negro sorridente com barba, óculos escuros e camisa de crochê bege, com o punho erguido, segura uma menina negra de camiseta rosa e jeans. Ao lado, dois homens brancos sorriem, um de camisa branca e calça verde-clara, outro de camiseta e shorts brancos. Estão em um evento ao ar livre com palmeiras e outras pessoas ao fundo
Diretor do Tivoli EcoResort, João Corte-Real recebe convidados – (Jefferson Peixoto/Divulgação)
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Cantora de cabelos longos e loiros, com top rendado coral e colar turquesa, canta no microfone ao lado de um homem sorridente de camisa branca, com a mão dela em seu ombro, em uma festa noturna com luzes desfocadas ao fundo
Diretor geral do Tivoli EcoResort Praia do Forte, João Corte-Real, e Raquel Tombesi, do Cheiro de Amor – (Jefferson Peixoto/Divulgação)
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