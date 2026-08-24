A festa que reuniu ‘uma geração de chefs que rompe com o ego da gastronomia’

Ler Resumo





O Tivoli EcoResort, na Praia do Forte, celebrou 41 anos com um festival gastronômico de chefs renomados, show de Carlinhos Brown e sunset com Cheiro de Amor. O evento destacou a colaboração entre os cozinheiros, que buscaram trocar ideias e se divertir. Uma festa de sabores e música no litoral baiano.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Os 41 anos do Tivoli EcoResort, na Praia do Forte (BA) teve como auge um show de Carlinhos Brown, no sábado, 22, para cerca de 600 convidados. Antes disso, um festival gastronômico reuniu estrelas em ascensão na cozinha contemporânea brasileira, onde cada um preparou um ou dois pratos a serem servidos em barracas armadas no jardim do local. A chef Tânia Godoi aproveitou para tietar, por exemplo, o paraense Thiago Castanho.

“Essa geração de chefs que está aqui é uma turma que agrega, é uma geração que rompe com o ego da gastronomia. Isso não existe mais aqui, é uma constelação de chefs que se ajuda e se apoia. Esse projeto, ainda quando estava sendo gestado, foi para chegar a uma história de ligação entre todos. É uma festa para cozinhar e se divertir”, definiu ela.

“O momento é de confraternização. A gente usa esses momentos para trocar ideias, provar pratos dos outros chefs, copiar de forma construtiva, ouvir opiniões. É um clima muito agradável, quero que tenha cada vez mais”, completou Thiago.

Na sexta-feira, 21, um sunset com banda Cheiro de Amor animou a todos, além de atividades de bem-estar em meio ao visual exuberante da costa baiana, pertinho do importante Projeto Tamar.

Continua após a publicidade

A seguir, o que os chefs convidados prepararam para a noite de celebração:

Antonio Maiolica – Fregola com nduja, polvo e pancetta / Fregola caprese

Fregola com nduja, polvo e pancetta / Fregola caprese Esther Weyl – Filhote grelhado com pirão de tomate e tucupi / Jerimum assado com pirão de tomate

Filhote grelhado com pirão de tomate e tucupi / Jerimum assado com pirão de tomate Kaywa Hilton – Kibe cru de peixe do dia perfumado com trigo e especiarias / Coalhada de dendê / Pão sírio na churrasqueira

Kibe cru de peixe do dia perfumado com trigo e especiarias / Coalhada de dendê / Pão sírio na churrasqueira Mari Sciotti – Fundo de alcachofra bourguignon

Fundo de alcachofra bourguignon Tânia Godoi, Fernando Azevedo, Maria Carla Dias & Ygor Lopes – Brasa & Mar: socarrat de cogumelos com cerveja preta na brasa, camarões-pistola sapecados e costelão de janela preparado por 12 horas / Socarrat de cogumelos com cerveja preta na brasa

Brasa & Mar: socarrat de cogumelos com cerveja preta na brasa, camarões-pistola sapecados e costelão de janela preparado por 12 horas / Socarrat de cogumelos com cerveja preta na brasa Tereza Paim – Bobó de camarão com arroz de coco e farofa sertaneja / Arroz caldoso de legumes

– Bobó de camarão com arroz de coco e farofa sertaneja / Arroz caldoso de legumes Thiago Castanho – Filhote na brasa com salada de feijão-manteiguinha e banana assada / Atum com tucupi, nampil e chuchu

Filhote na brasa com salada de feijão-manteiguinha e banana assada / Atum com tucupi, nampil e chuchu Thiago Maeda – Soba frio com tataki de atum, furikake baiano e óleo de licuri / Maze soba de cogumelos com tataki de berinjela e shoyu dashi de água de coco e licuri

Soba frio com tataki de atum, furikake baiano e óleo de licuri / Maze soba de cogumelos com tataki de berinjela e shoyu dashi de água de coco e licuri Carole Crema – Tradicional bolo de coco

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade