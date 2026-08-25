A fazenda de Ney Matogrosso dedicada à preservação ambiental

Em meio à Mata Atlântica, em Saquarema, na Região dos Lagos no Rio de Janeiro, Ney Matogrosso mantém uma fazenda de cerca de 140 hectares dedicado à preservação da natureza. Adquirida pelo cantor na década de 1990, a propriedade tornou-se área de soltura e reabilitação de animais silvestres — todos, licenciados pelo Ibama. Hoje, mais da metade do perímetro é conservada e mais de 10 mil animais já foram devolvidos à natureza, como capivaras, tamanduás, lontras, gambás, corujas, periquitos, gaviões, cobras, tartarugas e jacarés.

O espaço ganhou atenção recentemente com a visita de Marisa Monte, que acompanhou Ney na soltura de uma preguiça-de-três-dedos reabilitada. A ação faz parte do trabalho realizado no local em parceria com o Instituto Vida Livre, do qual o cantor é patrono. “Sempre convivi com muita tranquilidade e harmonia na natureza. Esse trabalho é a continuação de algo que eu sempre fiz. Quando encontrei esse lugar, achei adequado para desenvolver esse trabalho. E desejei tanto que o Vida Livre apareceu”, disse Ney em um vídeo.

A fazenda tem diversas nascentes e é cortada pelo Rio Mato Grosso. A casa principal possui dois pavimentos, estrutura de madeira e grandes varandas voltadas para a floresta.