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Cultura

A fazenda de Ney Matogrosso dedicada à preservação ambiental

Propriedade em Saquarema recebe animais silvestres para reabilitação e retorno à natureza

Por Giovanna Fraguito 25 ago 2026, 17h25
Ney Matogrosso
 (Reprodução/Instagram)
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Em meio à Mata Atlântica, em Saquarema, na Região dos Lagos no Rio de Janeiro, Ney Matogrosso mantém uma fazenda de cerca de 140 hectares dedicado à preservação da natureza. Adquirida pelo cantor na década de 1990, a propriedade tornou-se área de soltura e reabilitação de animais silvestres — todos, licenciados pelo Ibama. Hoje, mais da metade do perímetro é conservada e mais de 10 mil animais já foram devolvidos à natureza, como capivaras, tamanduás, lontras, gambás, corujas, periquitos, gaviões, cobras, tartarugas e jacarés.

O espaço ganhou atenção recentemente com a visita de Marisa Monte, que acompanhou Ney na soltura de uma preguiça-de-três-dedos reabilitada. A ação faz parte do trabalho realizado no local em parceria com o Instituto Vida Livre, do qual o cantor é patrono. “Sempre convivi com muita tranquilidade e harmonia na natureza. Esse trabalho é a continuação de algo que eu sempre fiz. Quando encontrei esse lugar, achei adequado para desenvolver esse trabalho. E desejei tanto que o Vida Livre apareceu”, disse Ney em um vídeo.

A fazenda tem diversas nascentes e é cortada pelo Rio Mato Grosso. A casa principal possui dois pavimentos, estrutura de madeira e grandes varandas voltadas para a floresta.

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