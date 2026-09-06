A falta de respeito de ex-BBB Tia Milena com Sepultura no Rock in Rio

Presente na segunda noite do Rock in Rio, neste sábado, 5, Tia Milena deu um exemplo do que não se deve fazer após um convite. Diante de um show de heavy metal, a ex-BBB disparou: “Quem escuta essa m*rda? É para ficar doido. Brincadeiras à parte, gostar eu não gosto, né, gente”.

Não tem problema algum em não gostar de rock e muito menos em expor isso. A questão é ser convidada para um dos maiores festivais de música do país e, justamente em uma noite dedicada ao metal, tratar o gênero desta forma deselegante. A fala é uma falta de respeito com os artistas e fãs que estavam ali, além do próprio festival.

O erro, no entanto, não está restrito à influenciadora, mas também a quem a colocou ali. A responsabilidade passa por quem seleciona os nomes, pelas agências e, principalmente, pelos promoters responsáveis pela escalação. Em um evento musical, afinidade com o gênero escolhido deveria ser o mínimo.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade