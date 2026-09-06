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Cultura

A falta de respeito de ex-BBB Tia Milena com Sepultura no Rock in Rio

Influenciadora esteve no festival neste sábado, 5

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 17h37 | Atualizado em 6 set 2026, 17h57
Mulher jovem com chapéu xadrez rosa e preto, decorado com broches prateados, boca aberta em expressão de surpresa, dentro de um carrinho de golfe. Ela usa brincos longos e colar de corrente prateada.
Tia Milena no Rock in Rio (Instagram/Reprodução)
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Presente na segunda noite do Rock in Rio, neste sábado, 5, Tia Milena deu um exemplo do que não se deve fazer após um convite. Diante de um show de heavy metal, a ex-BBB disparou: “Quem escuta essa m*rda? É para ficar doido. Brincadeiras à parte, gostar eu não gosto, né, gente”.

Não tem problema algum em não gostar de rock e muito menos em expor isso. A questão é ser convidada para um dos maiores festivais de música do país e, justamente em uma noite dedicada ao metal, tratar o gênero desta forma deselegante. A fala é uma falta de respeito com os artistas e fãs que estavam ali, além do próprio festival.

O erro, no entanto, não está restrito à influenciadora, mas também a quem a colocou ali. A responsabilidade passa por quem seleciona os nomes, pelas agências e, principalmente, pelos promoters responsáveis pela escalação. Em um evento musical, afinidade com o gênero escolhido deveria ser o mínimo.

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