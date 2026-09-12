A fala de Eduardo Moscovis que irritou Juliano Cazarré

Juliano Cazarré voltou a se pronunciar nesta sexta-feira, 11, sobre a polêmica envolvendo suas declarações a respeito da violência contra homens e mulheres. Em um longo desabafo nas redes sociais, o ator rebateu críticas de um colega de profissão e reclamou da repercussão negativa em torno de suas falas. Embora não tenha citado nomes, a resposta foi direcionada a Eduardo Moscovis, que havia criticado publicamente uma comparação feita por Cazarré entre assassinatos de homens e casos de feminicídio.

“Vem um cidadão, um colega de profissão meu, falar que o problema é que eu disse um número que os homens matam. O problema não é esse. Se você está tão bravo com o número de assassinatos de mulheres, em vez de você vir reclamar do Cazarré, que é um cara sozinho, que não pode se defender, que toda hora vocês querem queimar mais a p*** do meu filme, por que você não reclama do Ministro da Justiça?”, disparou Cazarré.

A reação veio depois de uma fala de Moscovis em um canal no Youtube: “É um absurdo. É muito delicado falar de um colega, mas, enfim. Como pode ser admissível um cara, qualquer que seja ele, mas principalmente uma figura pública, afirmar que o número de assassinatos e ataques do homem em relação a mulher seja inferior. Da onde? Numa boa. Não tem princípio de conversa sobre isso”, afirmou.

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