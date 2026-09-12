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Cultura

A fala de Eduardo Moscovis que irritou Juliano Cazarré

Ator reagiu nas redes sociais

Por Giovanna Fraguito 12 set 2026, 00h03
Eduardo Moscovis como Rogério em 'Três Graças'
Eduardo Moscovis como Rogério em 'Três Graças' (Gabriel Vaguel/TV Globo)
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A fala de Eduardo Moscovis que irritou Juliano Cazarré Priorizar nos meus resultados Google

Juliano Cazarré voltou a se pronunciar nesta sexta-feira, 11, sobre a polêmica envolvendo suas declarações a respeito da violência contra homens e mulheres. Em um longo desabafo nas redes sociais, o ator rebateu críticas de um colega de profissão e reclamou da repercussão negativa em torno de suas falas. Embora não tenha citado nomes, a resposta foi direcionada a Eduardo Moscovis, que havia criticado publicamente uma comparação feita por Cazarré entre assassinatos de homens e casos de feminicídio.

“Vem um cidadão, um colega de profissão meu, falar que o problema é que eu disse um número que os homens matam. O problema não é esse. Se você está tão bravo com o número de assassinatos de mulheres, em vez de você vir reclamar do Cazarré, que é um cara sozinho, que não pode se defender, que toda hora vocês querem queimar mais a p*** do meu filme, por que você não reclama do Ministro da Justiça?”, disparou Cazarré.

A reação veio depois de uma fala de Moscovis em um canal no Youtube: “É um absurdo. É muito delicado falar de um colega, mas, enfim. Como pode ser admissível um cara, qualquer que seja ele, mas principalmente uma figura pública, afirmar que o número de assassinatos e ataques do homem em relação a mulher seja inferior. Da onde? Numa boa. Não tem princípio de conversa sobre isso”, afirmou.

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