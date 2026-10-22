‘A Extraordinária Vida de Vera Valdez’ faz retrato íntimo da brasileira que conquistou Coco Chanel

Após passar pelo Festival do Rio, o documentário A Extraordinária Vida de Vera Valdez, dirigido por Fabio Meira, chega ao público da Mostra de Cinema de São Paulo e constrói um retrato intimista de uma das figuras pioneiras da moda brasileira e símbolo de transgressão feminina no país. A partir dos relatos da personalidade carioca, o filme percorre a trajetória da atriz e modelo carioca Vera Valdez (1936-2026), das passarelas internacionais ao cinema e ao Teatro Oficina, revelando, paralelamente, os episódios que marcaram sua vida pessoal e as figuras que cruzaram seu caminho.

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Vera estreou nas passarelas de Elsa Schiaparelli em 1952 e, dois anos depois, passou a trabalhar com Coco Chanel, de quem se tornou muito próxima e uma das modelos favoritas. Também colaborou com Christian Dior, Jacques Fath e outros nomes importantes da alta-costura. Além de recuperar sua trajetória na moda, o documentário apresenta a mulher por trás da estrela que desfilou pelas principais passarelas europeias, abordando sua juventude rebelde, a relação com as filhas e as sucessivas admissões e demissões da Maison Chanel.

O longa também atravessa os períodos mais difíceis de sua história, como a prisão e a tortura durante a ditadura militar e o retorno ao Brasil nos anos 1980, quando passou a dividir a vida entre o país e a Europa. Ao longo da narrativa, surgem ainda figuras importantes de sua trajetória, como Leila Diniz, amiga e sócia, e José Celso Martinez Corrêa, fundador do Teatro Oficina e um dos nomes centrais de sua história nos palcos.

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Peça-chave na história do Teatro Oficina, Vera tem sua trajetória artística recuperada por meio de depoimentos e trechos de Vozes Humanas, monólogo protagonizado por ela aos 88, dois anos antes de sua morte. Integrante do elenco da trupe por cerca de quatro décadas, a atriz dá vida a uma mulher que, ao telefone, conversa com o amante de longa data, prestes a se casar com outra no dia seguinte. Desesperada com a separação, a personagem expõe a fragilidade de uma relação que chega ao fim. As cenas da peça ajudam a compor o retrato de Vera para além dos relatos sobre o passado, mostrando-a também em atuação, já na fase final da vida.

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Ao reunir memórias, episódios históricos e registros de sua atuação, o documentário oferece um olhar próximo sobre uma mulher que transitou por diferentes universos culturais, mas sem se limitar a nenhum deles. Perto do fim, Vera fala sobre a própria morte e afirma acreditar que ela não irá surpreendê-la, embora reconheça que nunca se sabe ao certo como será essa experiência, justamente por ser algo que ainda não foi vivido. A reflexão encerra o documentário sem grandes respostas, como uma última conversa de Vera com aquilo que, apesar de toda a experiência acumulada ao longo de seus 90 anos, permanece desconhecido. A produção chega aos cinemas do país em 2027, ainda sem data definida.