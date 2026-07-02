A exposição que retrata as crises humanitárias pelas lentes do fotojornalismo

De 14 de julho a 06 de setembro, a CAIXA Cultural São Paulo exibe a mostra itinerante “World Press Photo 2026”, que reúne os vencedores da 69ª edição do Concurso Anual promovido pela organização internacional World Press Photo.

Ao todo, 42 projetos premiados compõem a exposição. A coletânea de fotojornalismo global joga luz sobre as crises mais urgentes do mundo contemporâneo. Cada foto captura a devastação nessas regiões que vivenciam contextos de guerra, com registros da fome, destruição e o deslocamento em massa das populações. Mas, através das imagens, é possível verificar também a resiliência dos civis.

Além de denunciar esses cenários humanitários atuais, a World Press Photo 2026, que passou recentemente pela unidade carioca da Caixa Cultural e se prepara para desembarcar na capital paulista, reforça a importância da diversidade regional e o olhar dos fotógrafos locais sobre seus territórios.

Dentre os destaques desta edição estão os registros que envolvem os conflitos em Gaza e a guerra civil no Sudão. O fotógrafo palestino Saher Alghorra é um dos vencedores do concurso, sendo o responsável pelo projeto “Testemunhando Gaza”, onde documenta a luta diária de quem tenta sobreviver aos ataques aéreos e às restrições à ajuda humanitária.

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Já o trabalho “Guerra do Sudão: Uma Nação Aprisionada”, de autoria de Abdulmonam Eassa, detalha a escalada da violência e o colapso das esperanças democráticas no país africano. Estima-se que o conflito entre as forças militares e paramilitares, iniciado em 2023, tenha obrigado mais de 13 milhões de pessoas a se deslocarem e resultado em, ao menos, 150 mil mortes.

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O concurso é um aliado ao fomento da pluralidade de vozes na fotografia e gera conscientização sobre os movimentos políticos e sociais que moldam o mundo em que vivemos.

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Serviço – World Press Photo 2026

* 14 de julho a 06 de setembro de 2026 (abertura no dia 14, às 17h)

Horário: Terça a domingo, das 9h às 18h

Local: CAIXA Cultural São Paulo (Praça da Sé, 111 – Centro)

Entrada: Franca