A explicação sobre a foto do Cristo ‘eletrocutado’ no Rio de Janeiro

Registrada às 18h55 da sexta-feira, 10 de fevereiro, a foto do Cristo Redentor atingido por um raio se proliferou nas redes sociais neste fim de semana – ganhando ainda mais destaque após ser compartilhada pelo ator americano Will Smith.

A imagem foi feita pelo fotógrafo Fernando Braga que descreveu detalhes do processo em suas redes sociais. “Após cerca de 3h com a máquina tirando uma sequência de mais de 500 fotos em longa exposição, finalmente surgiu esta tão esperada foto. Em muitos outros (incontáveis) dias e momentos fiz o mesmo e nada. Mas é isso aí. Faz parte e temos que sempre seguir em frente tentando. Em tudo é assim. Desistir, nunca”, escreveu no Instagram.

Braga há tempos vinha tentando registrar a imagem do raio caindo no Cristo. “Muitas chuvas e dias passaram. Peguei algumas vezes perto, mas nunca tinha conseguido no Cristo. E logo nele que adoro fotografar!” O fotógrafo já havia viralizado com uma foto do Cristo e uma Lua cheia ao fundo, batizada por ele de “Lua Abençoada”. “Agora é o Raio Divino”, disse Braga.