A explicação de Sylvia Bandeira para esnobar o etarismo na profissão

Aos 76 anos, Sylvia Bandeira não para. Em apresentações especiais no Teatro Fashion Mall, no Rio, com o musical Charles Aznavour – Um Romance Inventado, ela fala sobre o etarismo na profissão, em um bate papo descontraído no programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku).

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“Não quero entrar nessa do etarismo, porque escutei muitas colegas, aliás, mulheres que acho jovens, dizerem ‘ai, não sou mais chamada, já estou com 50 anos’. Trabalho você sempre vai encontrar. Se a televisão vai te chamar ou não, há sempre trabalhos e personagens a fazer, independentemente da idade. Não dá para ficar se desculpando. Continuo fazendo teatro, fiz um filme esse ano no qual sou protagonista – Uma intimidade estranha, do Marcos Oliveira. Não tenho parado, tenho sempre planos de fazer outras coisas, peças que me estimulem”.

Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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