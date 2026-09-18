A explicação de Miley Cyrus para se recusar a fazer shows fora dos EUA

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Miley Cyrus gerou polêmica ao explicar por que não faz turnês com seus álbuns recentes. A cantora prefere concentrar shows em Los Angeles, alegando querer manter sua rotina de beleza. Ela argumenta que a alta demanda por ingressos em LA prova que os fãs a procurarão. As declarações foram criticadas como “elitismo” pelos fãs.

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Miley Cyrus voltou a provocar discussão entre os fãs ao explicar por que não saiu em turnê com seus últimos álbuns e por que, ao menos por enquanto, prefere concentrar suas apresentações em Los Angeles, nos Estados Unidos. “Você organiza tantas coisas para um show, e existe tanta coisa que, como mulher, precisa se preocupar. Preciso agendar minha manicure e meu bronzeamento com antecedência. É isso que sempre faço e não quero que mude, precisa ser apenas um dia normal”, declarou em uma nova entrevista divulgada nesta quinta-feira, 17, durante a divulgação de seu novo disco, Bass Persuades.

A cantora terá duas apresentações com ingressos esgotados no Hollywood Bowl, em 16 e 18 de outubro, diante de cerca de 18 mil pessoas por noite. Para Miley, a procura pelos shows reforçou uma estratégia que já vinha considerando. “Fazer uma residência era a minha ideia. Agora sei, através dessa demanda de ingressos do Hollywood Bowl, que os meus cálculos estão corretos e as pessoas virão até mim. Não preciso ir até elas. ”

As declarações mais recentes, porém, provocaram mal-estar entre parte do público. Nas redes sociais, fãs acusaram a cantora de “elitismo” por defender que o público viaje até Los Angeles para vê-la, especialmente diante das dificuldades enfrentadas por estrangeiros para entrar nos Estados Unidos e dos custos envolvidos em uma viagem internacional.

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