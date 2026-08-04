A estrutura de cuidados milionária montada por Virginia para seus três filhos
Equipe de babás e enfermeiras se reveza entre a rotina, internações e viagens internacionais das três crianças
Virginia Fonseca mantém uma ampla rede de apoio para cuidar dos três filhos com Zé Felipe: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A estrutura, mantida mesmo após a separação do ex-casal, voltou a chamar atenção durante a recente internação das meninas para cirurgias de retirada das amígdalas e das adenoides. Uma das babás, Carina Costa, apareceu acompanhando a família no hospital.
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A equipe já chegou a reunir sete cuidadoras, algumas delas com formação em enfermagem, que se revezam na rotina das crianças. Além de Carina, nomes como Davila Suelle, Renata Fabrini, Rafaella Karolline, Thais Lorrane e Luciana Bispo ficaram conhecidos entre os seguidores da influenciadora. As profissionais acompanham os pequenos em compromissos, internações e viagens para destinos como Estados Unidos, Dubai e países da Europa, com passagens em primeira classe ou no jatinho da família.
Os valores pagos nunca foram confirmados oficialmente por Virginia. Segundo informações, cada babá receberia cerca de 9 mil reais por mês, além de aproximadamente 700 reais por dia durante viagens, o que poderia elevar a remuneração mensal para perto de 18 mil reais. Em março, uma vaga para cuidar de José Leonardo teria oferecido salário de 18,5 mil reais e exigido formação em enfermagem, experiência, passaporte e disponibilidade para deslocamentos internacionais.
Em uma projeção da coluna GENTE baseada no salário estimado de 9 mil reais, a folha fixa de sete profissionais chegaria a 63 mil reais por mês, cerca de 756 mil reais por ano. Caso cada cuidadora acumule cinquenta diárias de viagem no período, o custo ultrapassaria 1 milhão de reais, sem incluir passagens, hospedagens e outras despesas dos deslocamentos.