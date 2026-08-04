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Cultura

A estrutura de cuidados milionária montada por Virginia para seus três filhos

Equipe de babás e enfermeiras se reveza entre a rotina, internações e viagens internacionais das três crianças

Por Giovanna Fraguito 4 ago 2026, 14h24 | Atualizado em 5 ago 2026, 10h45
Virginia Fonseca com os filhos em avião
Virginia Fonseca com os filhos em avião (Instagram/Reprodução)
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A estrutura de cuidados milionária montada por Virginia para seus três filhos Priorizar nos meus resultados Google

Virginia Fonseca mantém uma ampla rede de apoio para cuidar dos três filhos com Zé Felipe: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A estrutura, mantida mesmo após a separação do ex-casal, voltou a chamar atenção durante a recente internação das meninas para cirurgias de retirada das amígdalas e das adenoides. Uma das babás, Carina Costa, apareceu acompanhando a família no hospital.

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A equipe já chegou a reunir sete cuidadoras, algumas delas com formação em enfermagem, que se revezam na rotina das crianças. Além de Carina, nomes como Davila Suelle, Renata Fabrini, Rafaella Karolline, Thais LorraneLuciana Bispo ficaram conhecidos entre os seguidores da influenciadora. As profissionais acompanham os pequenos em compromissos, internações e viagens para destinos como Estados Unidos, Dubai e países da Europa, com passagens em primeira classe ou no jatinho da família.

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Os valores pagos nunca foram confirmados oficialmente por Virginia. Segundo informações, cada babá receberia cerca de 9 mil reais por mês, além de aproximadamente 700 reais por dia durante viagens, o que poderia elevar a remuneração mensal para perto de 18 mil reais. Em março, uma vaga para cuidar de José Leonardo teria oferecido salário de 18,5 mil reais e exigido formação em enfermagem, experiência, passaporte e disponibilidade para deslocamentos internacionais.

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Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

Em uma projeção da coluna GENTE baseada no salário estimado de 9 mil reais, a folha fixa de sete profissionais chegaria a 63 mil reais por mês, cerca de 756 mil reais por ano. Caso cada cuidadora acumule cinquenta diárias de viagem no período, o custo ultrapassaria 1 milhão de reais, sem incluir passagens, hospedagens e outras despesas dos deslocamentos.

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