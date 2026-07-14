A estrela espanhola que ficou com o coração dividido na semifinal contra a França

Estrela de Edite, da Netflix, Ester Expósito ficou com o coração dividido na semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha nesta tarde: além de ser espanhola, a atriz também é apontada como affair de Kylian Mbappé, astro da seleção francesa.

Os dois não confirmaram o relacionamento oficialmente, mas foram flagrados juntos em diversos encontros desde o início do ano. Em junho, ela chegou a ser questionada sobre para quem torceria em um eventual confronto entre França e Espanha na Copa, e confessou estar dividida. “É uma escolha difícil pra mim. Quem sabe?”, atestou ela, aos risos, ao jornal francês Legend.

No fim, a seleção de sua terra natal acabou levando a melhor: a Espanha venceu a França com um placar de 2 a 0, eliminando a seleção que era apontada como favorita para vencer a Copa do Mundo. Agora, espera o vencedor de Inglaterra x Argentina para a grande final da competição.

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