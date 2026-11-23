A filha caçula de Angélica e Luciano Huck, Eva, estreou no teatro musical e ganhou uma declaração emocionada dos pais. Aos 14 anos, a adolescente integra o elenco de O Som da Música, releitura do clássico A Noviça Rebelde, e se apresentou no último sábado, 21, no Rio de Janeiro.

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Caracterizada como freira, Eva cantou Do Ré Mi, um dos números mais conhecidos da produção. A apresentação foi acompanhada por Angélica, Luciano e os irmãos da jovem, Joaquim, 21, e Benício, 19.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais, Angélica se declarou à caçula e destacou a emoção de vê-la realizando o sonho artístico. “Não cabe no peito o orgulho e a alegria que senti ao ver você no teatro, sábado… Brilhando, feliz, realizada! Sem dúvida, uma das maiores emoções da minha vida foi ver como a arte te preenche, te faz feliz e te permite ser tão você, escreveu na legenda.

A apresentadora ainda afirmou que ver como a arte faz a filha feliz foi uma das maiores emoções de sua vida. “Você dança, canta, atua… e faz tudo isso com o coração, com entrega, com amor!”, completou.

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Luciano também celebrou a estreia da filha. “Eu e Angélica, mais orgulhosos impossível assistindo à estreia da Eva no musical O Som da Música”, escreveu o apresentador, que também compartilhou imagens da adolescente no palco.

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