A estreia da Orquestra Petrobras Sinfônica no São João de Campina Grande

A Orquestra Petrobras Sinfônica se prepara para uma apresentação inédita em sua trajetória, sendo atração do maior São João do mundo, na Paraíba.

Na próxima segunda-feira, o palco da orquestra será no São João de Campina Grande, com um concerto especialmente dedicado ao repertório nordestino, sob regência do maestro Felipe Prazeres, aproximando o universo sinfônico da força popular do forró, do baião e das canções juninas.

Na mesma noite, também haverá shows de Lucy Alves, Capilé, Elba Ramalho e Guilherme Dantas.

Reconhecida por romper fronteiras entre o clássico e o popular, a orquestra levará ao público releituras orquestrais cheias de personalidade para obras de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Alceu Valença, Cecéu, Sivuca, Glória Gadelha, Geraldo Azevedo e Moraes Moreira.

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Os arranjos assinados por Itamar Assiere, Alexandre Caldi e Dudu Vianna transformam clássicos da música brasileira em experiências sinfônicas vibrantes, sem perder o calor, a espontaneidade e a identidade nordestina que fazem dessas canções parte da memória afetiva do país.

No repertório, sucessos como Anunciação, Feira de Mangaio, Gostoso Demais, Festa do Interior e um medley dedicado a Luiz Gonzaga conduzem o público por diferentes paisagens sonoras do Nordeste brasileiro, entregando desde a delicadeza dos xotes até a energia contagiante do forró pé de serra.

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“Será um grande prazer para nós, da Orquestra Petrobras Sinfônica, realizar pela primeira vez um concerto dedicado à música nordestina na capital do forró e da festa junina. Estamos muito felizes em levar ao povo de Campina Grande essa versão sinfônica, repleta de identidade, remelexo e, certamente, muita ginga. Será uma alegria celebrar a riqueza da música nordestina junto a um público que mantém viva essa tradição cultural tão importante para o Brasil”, resume Prazeres.