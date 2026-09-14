A estratégia inusitada de Zendaya e Tom Holland para proteger vestido de casamento

Após escolher pessoalmente um vestido exclusivo da grife Maison Schiaparelli para seu casamento, Zendaya e o marido, Tom Holland, planejam fazer uma mudança estrutural em uma de suas residências para preservar a peça. Segundo informações divulgadas pelo The Sun neste domingo, 13, o casal pretende instalar um cômodo especial, com controle de umidade e temperatura, para armazenar o vestido, avaliado em cerca de R$ 1,4 milhão.

“Zendaya estava incrível quando caminhou até o altar. O vestido era deslumbrante e muito clássico, mas agora ela precisa mantê-lo seguro”, disse uma fonte ouvida pelo tabloide britânico. Segundo o informante, a atriz também não pretende recorrer a uma empresa especializada para guardar a peça. “Ela não quer usar uma empresa qualquer porque isso significa muito para ela”, afirmou.

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