A estratégia de Tony Ramos e Gloria Pires ao estrearem microssérie no TikTok

O filme Se Eu Fosse Você 3, protagonizado por Tony Ramos, Gloria Pires, Cleo Pires e Rafael Infante, ganhou uma microssérie vertical de 40 episódios sobre os bastidores da produção. O conteúdo documental está publicado diariamente no TikTok, em uma contagem regressiva para a estreia nos cinemas, em 8 de outubro.

A série acompanha desde a preparação dos atores e a construção das cenas até momentos de descontração e a relação entre elenco e equipe. A proposta é transformar o material de making of em uma narrativa própria sobre a produção do terceiro longa da franquia.

Se Eu Fosse Você 3 marca o reencontro de Gloria e Tony com Cláudio e Helena. Vinte anos depois da última troca de corpos, os personagens vivem uma nova fase ao lado da filha Bia, agora adulta e casada com Aquiles. Quando uma situação inesperada abala o equilíbrio da família, eles voltam a enfrentar o desafio de se colocar no lugar do outro — literalmente.

Bia é interpretada por Cleo, enquanto Rafael vive Aquiles. O elenco conta ainda com Valentina Daniel, Paulo Rocha, Yohama Eshima, Dan Ferreira e Rosi Campos, entre outros.

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