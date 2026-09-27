A estratégia de Ricky Martin para ser notado por Pedro Sampaio

Pedro Sampaio e Ricky Martin se apresentam juntos neste domingo, 27, no show de intervalo do jogo da NFL no Rio de Janeiro. A parceria com o porto-riquenho era um sonho antigo do DJ carioca. Mas, pelo relato dos dois, foi Ricky quem se esforçou para chamar a atenção do colega.

“Eu seguia o Pedro há muito tempo [nas redes sociais], e ele não me seguia de volta”, contou Ricky em uma conversa com a imprensa na véspera da apresentação. A solução do cantor de Livin’ la Vida Loca foi deixar de seguir o brasileiro e seguir de novo, “para ver se ele entendia”.

Ricky queria fazer uma música com funk, e a gravadora em comum, a Sony Music, facilitou a aproximação. Quando recebeu o convite para a NFL, impôs uma condição: gravar uma faixa inédita com Pedro. A música foi apresentada na casa de Ricky, em Los Angeles. Pedro contou que o anfitrião preparou, ele mesmo, um café com espuma e xarope de canela. “Aí ele falou: ‘A gente precisa fazer uma música junto'”, lembrou Pedro, que já tinha uma faixa pronta.

Virando-se para Ricky, Pedro descreveu a cena: “Você sentou na cadeira, pediu a caixa de som e fechou os olhos. Só que para conectar uma caixa bluetooth no telefone demora um pouco. E você não abriu o olho, ficou esperando com o olho fechado”. O carioca riu da concentração do colega.

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O porto-riquenho elogiou a conexão de Pedro com o público, que, segundo ele, vai além dos jovens: até a mãe de Ricky dança as músicas do brasileiro. “É um garoto muito focado, muito disciplinado, e me lembra o meu começo”, disse.

Pedro, que cresceu ouvindo Ricky, também rasgou elogios ao parceiro. “A música latina hoje está em um lugar muito diferente de quando o Ricky começou, e eu tenho certeza que está neste lugar muito por conta do trabalho duro desse cara e de tudo que ele representa”, afirmou. A parceria dos dois, Pikito Pikito chega às plataformas digitais às 19h, após a apresentação.