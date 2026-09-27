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Cultura

A estratégia de Ricky Martin para ser notado por Pedro Sampaio

Cantores se apresentam juntos no show de intervalo do jogo da NFL no Rio de Janeiro, neste domingo, 27

Por Lucas Almeida 27 set 2026, 09h00
Dois homens sorrindo, um loiro de óculos escuros e camiseta branca, e outro de bandana vermelha e regata cinza, se cumprimentam com as mãos no centro de uma quadra esportiva vazia com arquibancadas ao fundo
Ricky Martin e Pedro Sampaio (@stefflima/Divulgação)
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Pedro Sampaio e Ricky Martin se apresentam juntos neste domingo, 27, no show de intervalo do jogo da NFL no Rio de Janeiro. A parceria com o porto-riquenho era um sonho antigo do DJ carioca. Mas, pelo relato dos dois, foi Ricky quem se esforçou para chamar a atenção do colega.

“Eu seguia o Pedro há muito tempo [nas redes sociais], e ele não me seguia de volta”, contou Ricky em uma conversa com a imprensa na véspera da apresentação. A solução do cantor de Livin’ la Vida Loca foi deixar de seguir o brasileiro e seguir de novo, “para ver se ele entendia”.

Ricky queria fazer uma música com funk, e a gravadora em comum, a Sony Music, facilitou a aproximação. Quando recebeu o convite para a NFL, impôs uma condição: gravar uma faixa inédita com Pedro. A música foi apresentada na casa de Ricky, em Los Angeles. Pedro contou que o anfitrião preparou, ele mesmo, um café com espuma e xarope de canela. “Aí ele falou: ‘A gente precisa fazer uma música junto'”, lembrou Pedro, que já tinha uma faixa pronta.

Virando-se para Ricky, Pedro descreveu a cena: “Você sentou na cadeira, pediu a caixa de som e fechou os olhos. Só que para conectar uma caixa bluetooth no telefone demora um pouco. E você não abriu o olho, ficou esperando com o olho fechado”. O carioca riu da concentração do colega.

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O porto-riquenho elogiou a conexão de Pedro com o público, que, segundo ele, vai além dos jovens: até a mãe de Ricky dança as músicas do brasileiro. “É um garoto muito focado, muito disciplinado, e me lembra o meu começo”, disse.

Pedro, que cresceu ouvindo Ricky, também rasgou elogios ao parceiro. “A música latina hoje está em um lugar muito diferente de quando o Ricky começou, e eu tenho certeza que está neste lugar muito por conta do trabalho duro desse cara e de tudo que ele representa”, afirmou. A parceria dos dois, Pikito Pikito chega às plataformas digitais às 19h, após a apresentação.

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