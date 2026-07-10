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Cultura

A estratégia de Olivia Rodrigo contra o governo Trump

Autoridades do Departamento de Segurança Interna usarem sua música em um anúncio de autodeportação

Por Giovanna Fraguito 10 jul 2026, 18h12
Olivia Rodrigo
A cantora Olivia Rodrigo, de 23 anos (Reprodução/Instagram)
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Olivia Rodrigo está mobilizando eleitores para a participação nas eleições de meio de mandato, conhecidas nos EUA como “midterms”. Em novembro, toda a Câmara de Deputados e um terço do Senado serão renovados. A ação da cantora pode ser uma espécie de vingança contra o governo Trump, depois que uma de suas músicas foi usada em um anúncio anti-imigração.

Em novembro, o Departamento de Segurança Interna usou a música All-American Bitch em uma propaganda que incentivava imigrantes sem documentação a se autodeportarem. A publicação no Instagram, feita em colaboração com a conta da Casa Branca, usou a música da cantora ao mostrar imagens de pessoas negras sendo detidas por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). “Nunca usem minhas músicas para promover sua propaganda racista e odiosa”, respondeu Rodrigo na época. 

Ela está ajudando a lançar um sorteio que oferece ingressos para o seu festival Daisy Chain Fields, incentivando os participantes a verificarem sua situação cadastral eleitoral, se registrarem ou explorarem recursos sobre as eleições para concorrer a uma viagem com todas as despesas pagas para o festival — incluindo transporte e hospedagem.

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