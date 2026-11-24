Bruno Gagliasso revelou que, após iniciar a carreira interpretando personagens que se encaixavam no arquétipo de galã, decidiu abrir mão de papéis importantes na teledramaturgia para não ficar preso a tal rótulo. Em entrevista ao Sem Censura nesta terça-feira, 24, o ator afirmou que tal postura deu a ele a oportunidade de interpretar personagens mais complexos e elaborados ao longo da carreira.

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“Meus primeiros papéis sempre foram o do cara bonito, o galã. E é legal, está tudo certo. Só que eu tive que recusar alguns personagens que seriam muito importantes eu fazer. Mas eu realmente escolhi. A nossa profissão é isso, é o que você escolhe”, explicou Gagliasso, que alcançaria seu objetivo ao emplacar caracterizações marcantes como Júnior, em América, e Tarso, em Caminho das Índias.

Mais de uma década após a decisão, Gagliasso aponta que as experiências foram marcantes. “Percebi que o que me movia eram esses personagens que dialogavam com a sociedade. Gosto de me desafiar, de ter que estudar algo que eu não domine. Isso me acrescenta muito, não só como ator, mas como ser humano. A partir do momento em que eu tomei o gostinho de pegar personagens assim, eu só quis fazer isso”, completou.

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