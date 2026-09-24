A estranha ligação de A Hipótese do Amor com o universo de Star Wars

À primeira vista, A Hipótese do Amor e Star Wars parecem ter pouco em comum. De um lado, está a adaptação do romance de Ali Hazelwood que ocupa o topo da lista de filmes mais vistos do catálogo do Prime Video, centrada na cientista Olive Smith (Lili Reinhart) e em sua relação de conveniência com o reservado Adam Carlsen (Tom Bateman). Do outro, uma das franquias mais populares da história do cinema, construída em torno de Jedi, Sith, conflitos intergalácticos e batalhas pelo destino da galáxia. A ligação entre as duas obras, porém, passa por um detalhe que ajuda a aproximar esses universos aparentemente incompatíveis: o livro surgiu a partir de uma fanfiction inspirada em Rey e Kylo Ren, personagens de Star Wars interpretados por Daisy Ridley e Adam Driver, respectivamente.

Antes de chegar às livrarias, a história existia em outro formato. Hazelwood escreveu uma fanfiction (ficção de fã) centrada no casal conhecido pelos fãs como Reylo, nome criado a partir da combinação dos nomes de Rey e Kylo Ren. Na trama original, a autora explorava a dinâmica entre os dois personagens apresentada na nova trilogia de Star Wars, formada por O Despertar da Força, Os Últimos Jedi e A Ascensão Skywalker.

Quando a história foi transformada em um romance independente, os elementos diretamente ligados à franquia foram substituídos. Rey e Kylo Ren deram lugar a Olive e Adam, enquanto o universo espacial foi trocado pelo ambiente acadêmico. A estrutura emocional, no entanto, permaneceu reconhecível: uma relação inicialmente marcada por resistência, tensão e diferenças entre os protagonistas passa a ganhar contornos românticos.

A trajetória é particularmente curiosa porque A Hipótese do Amor deixou de ser apenas uma história derivada de uma franquia conhecida para se tornar uma obra própria, com personagens, cenário e conflitos independentes. O romance foi publicado originalmente em 2021 e ajudou a consolidar Hazelwood como uma das autoras de destaque da chamada ficção romântica contemporânea voltada para ambientes acadêmicos e científicos.

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A origem em Star Wars também ajuda a explicar uma característica importante de A Hipótese do Amor: o interesse pela dinâmica entre dois personagens que começam em lados emocionalmente opostos. Na fanfiction, essa tensão estava associada a Rey e Kylo Ren; no livro, ela foi reconstruída na relação entre Olive e Adam.

Alerta de spoiler

Outro fato curioso é que, no livro, o vilão se chama Tom Benton, uma brincadeira da autora com o nome do marido da atriz Daisy Ridley, Tom Bateman, que acabou escalado para o papel do mocinho, Adam — inspiração direta em Adam Driver, na adaptação. No filme do Prime Video, o papel de Thomas Benton ficou com Arty Froushan.

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O caso ilustra ainda uma das transformações mais interessantes da cultura de fãs na era digital. Histórias criadas dentro de universos já existentes podem servir como laboratório para escritores desenvolverem personagens, conflitos e relações que, posteriormente, ganham vida própria. No caso de Hazelwood, uma narrativa nascida no universo de Star Wars acabou se tornando um romance publicado comercialmente — sem Jedi, sabres de luz ou uma galáxia distante, mas ainda com a tensão entre dois personagens no centro da história.