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Cultura

À espera do sexto filho, ator de ‘Os Batutinhas’ abre vaquinha para bancar família

Brandon 'Bug' Hall vive com a esposa e os filhos em um trailer na floresta, nos Estados Unidos, e se identifica como um "extremista católico radical"

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 11h33
Família de seis crianças sorrindo para a câmera em uma trilha de floresta com árvores secas e folhas caídas. O pai barbudo veste terno escuro, a mãe e quatro meninas usam vestidos verdes estampados, e um bebê de macacão vermelho está no colo da mãe.
Brandon 'Bug' Hall ao lado da esposa e os filhos  (Redes sociais/Reprodução)
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Conhecido por interpretar Alfafa no clássico Os Batutinhas, o ator Brandon ‘Bug’ Hall veio a público em seu perfil no X (antigo Twitter) para pedir ajuda financeira antes do nascimento de seu sexto filho. O astro, que vive com a esposa Jill DeGroff e os filhos em um trailer na floresta, criou uma iniciativa online para arrecadar dinheiro e cobrir despesas familiares.

“Estamos todos encantados por estar onde estamos e estamos até aproveitando a vida rústica, mas falta menos de um mês para o sexto bebê e eu realmente preciso de ajuda para ultimar os detalhes antes da chegada dele”, escreveu em sua campanha no GoFundMe, plataforma americana de arrecadação.

No pedido compartilhado, o ex-ator também mencionou uma série de despesas imprevistas que pretende cobrir nas próximas duas semanas. A campanha, que tinha como meta de doações o valor de US$ 2 000 solicitados (R$ 11 000), ultrapassou os US$ 28.747, equivalente a cerca de 160 mil reais, em pouco tempo.

Nas redes sociais, internautas criticaram a postura de Hall. “Deixe o orgulho de lado e arrume um emprego de verdade. Isso é constrangedor, pare de engravidar sua esposa quando você nem consegue sustentar sua família. Coloque suas prioridades em ordem […] Se você não quer conselhos, então pare de expor sua vida online”, escreveu um perfil.

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Em resposta ao comentário, o artista respondeu que iria “continuar engravidando” a esposa, com quem é casado desde 2017. Anos antes, em 2013, Hall se converteu ao catolicismo e passou a descrever a si mesmo como um “extremista católico radical”. O casal teria feito um voto de pobreza e optado por educar os filhos em casa.

Na página da vaquinha digital, ele contou que evitou pedir ajuda financeira por seis anos. “Já se passaram seis anos desde que me autocancelei e eu evitei fazer isso durante todo esse tempo. Eu sempre disse que essa foi minha escolha e, por isso, eu não queria transferir o glorioso peso disso a outras pessoas, a não ser que não houvesse outra opção. Bem, aqui estamos”, escreveu.

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Hall alcançou a fama ainda na infância, aos 9 anos, quando interpretou o carismático Alfafa Switzer na comédia Os Batutinhas. Desde então, ele contou ter doado dinheiro e parte dos bens conquistados ao longo da carreira como astro mirim. “Meu objetivo é manter uma vida o mais livre possível de qualquer necessidade de renda”, disse em entrevista em janeiro.

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