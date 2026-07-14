A esnobada de Erling Haaland em Tom Holland, o Homem-Aranha

Apesar de estrelar dois dos maiores lançamentos do mês — A Odisseia e Homem-Aranha: Um Novo Dia —, o ator inglês Tom Holland ainda passa por situações que provam que nem todos conhecem seu rosto. Em entrevista ao programa The Tonight Show com Jimmy Fallon, o astro revelou que foi ignorado pelo jogador de futebol norueguês Erling Haaland, que não respondeu a mensagens enviadas por Holland via Instagram.

Grande fã de futebol, Holland tomou a iniciativa de contatar o craque após encontrá-lo em um evento de Fórmula 1 em Monaco. “Erling estava em uma suíte em frente a minha, então decidi arriscar e enviá-lo uma mensagem o convidando para jantar”, relembrou o ator, que não recebeu qualquer resposta desde então, “nem sequer uma desculpa”, como recontou a Fallon.

Mesmo assim, o jovem continua a admirar o atleta e nega ter se ofendido. Segundo ele, “atores precisam exatamente desse tipo de situação humilhante”.

No momento, Holland não descarta ainda entrar em contato com Haaland, mas admite que a situação pode ser embaraçosa, dado que a Inglaterra eliminou a Noruega do mundial.

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Haaland, por sua vez, contou a história ao programa norueguês A-Laget e justificou sua postura por simplesmente não saber nada sobre o ator. “É um pouco constrangedor, mas eu não assisto a muitos filmes, então não faço ideia de quem são as pessoas nesses eventos. Um cara me perguntou se podíamos jantar juntos, mas eu nunca vi o rosto dele, então não me preocupei em responder”, explicou. Tendo esclarecido a situação, o jogador também está aberto a formar amizade com Holland no futuro.

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