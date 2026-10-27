A escola de samba que mais sai ganhando com vitória de Lula nas eleições

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A Mocidade Independente de Padre Miguel anuncia seu enredo para o Carnaval de 2027: “Latinamente Independente – Nosso Norte é o Sul em Remanifesto”. Inspirado em Joaquín Torres García, o tema de Jack Vasconcelos propõe uma reflexão profunda sobre descolonialidade e valorização da cultura latina, ganhando relevância em um cenário político-eleitoral de mudanças na América Latina. Descubra os detalhes dessa ousada proposta.

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Baseado na obra América Invertida (1943), do artista uruguaio Joaquín Torres García, que propõe virar o mapa do continente de cabeça para baixo para colocar o Sul como prioridade e ponto de partida, o enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel para o Carnaval de 2027 é Latinamente Independente – Nosso Norte é o Sul em Remanifesto.

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Desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcelos, o enredo propõe reflexão crítica sobre a descolonialidade, a resistência cultural e política da América Latina, a valorização dos saberes ancestrais (indígenas e africanos) e “a força popular contra hegemonias imperialistas”.

E o que isso tudo tem a ver pode ser potencializado pela vitória de Lula (PT), indo para seu quarto mandato como presidente? É que o resultado das eleições de domingo, 25, interrompeu o avanço de uma onda de direita que ganhou força na América Latina nos últimos anos, após a volta de Donald Trump ao governo dos Estados Unidos em 2025. Uma discussão que faz eco no samba da escola da Zona Oeste do Rio. Como se sabe, na Colômbia, Peru, Costa Rica, Honduras, Chile, Bolívia e Equador triunfaram candidatos conservadores.

Com o México, do governo de Claudia Sheinbaum, as Américas apontam para os dois países como atuais polos da esquerda. O enredo da Mocidade Independente ganha força popular e destaque por repensar os “nortes” do continente “valorizando a identidade latino-americana”. A ideia, segundo o carnavalesco, é usar a linguagem do carnaval para rever “a hegemonia cultural colonizante”, além de cobrar reparações históricas e propor “um futuro mais latino”.

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A Mocidade Independente abre os desfiles da segunda-feira de Carnaval, em 8 de fevereiro. O presidente foi o tema do enredo da escola de samba Acadêmicos de Niterói no Carnaval de 2026.