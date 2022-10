A escatológica vingança de uma rockstar contra traição do ex-namorado

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, a cantora escocesa Shirley Manson, do Gargabe, e um dos ícones do rock alternativo dos anos 1980 e 1990, fez uma revelação no mínimo inusitada sobre uma vingança contra um ex-namorado, quando ela tinha cerca de 18 anos.

Segundo a cantora, ela jogou fezes (dela mesma) no cereal matinal do dito cujo após descobrir que ele a havia traído. “Não tenho vergonha. Tenho bastante orgulho disso. Uma amiga querida fez o mesmo quando descobriu que sua namorada também estava a traindo e disse: ‘Enquanto eu estava fazendo isso, pensei em você’. Eu recomendo como um ato de vingança. Isso deixa você se sentindo empoderado e alegre”, contou.

Para além dos detalhes sórdidos da vingança, Manson falou ainda sobre a mulher no rock, sexismo e a carreira com o Garbage. “Dois jornalistas diferentes – homens e mulheres – perguntaram se eu estava pensando em me aposentar. Na ocasião, eu tinha 54 anos então (hoje ela está com 56 anos). Estou em uma banda com pessoas consideravelmente mais velhas e elas não suportariam esse tipo de pergunta”, afirmou.

“Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry e Billie Eilish são extremamente poderosas, mas isso é um centésimo da indústria da música. Na maioria das vezes ainda é um produtor masculino, chefe de gravadora, escritor e performer. A forma como o corpo de Billie Eilish foi discutido depois que ela apareceu na capa da Vogue me fez mal ao estômago”, lembrou.