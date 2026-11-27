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Após estudar nos Estados Unidos, Joaquim Huck, primogênito de Angélica e Luciano Huck, retorna ao Brasil para investir nos negócios. Aos 21 anos, ele é sócio de uma corretora corporativa que alia inteligência artificial à gestão de saúde e concilia a carreira com a faculdade em São Paulo.

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Filho mais velho de Angélica e Luciano Huck, Joaquim Huck, 21, voltou ao Brasil após passar um ano estudando nos Estados Unidos para investir na carreira de empresário. O jovem é um dos fundadores da Trya Seg, corretora especializada em benefícios corporativos, como planos de saúde, assistência odontológica e seguros de vida. Idealizado em 2024, o negócio foi lançado comercialmente em abril deste ano, após receber investimentos, e tem como sócios Bruno Autran, João Pedro Guerreiro e Luca Marco Antonio. Joaquim é responsável pela área de novos negócios, que envolve a captação de clientes e parcerias comerciais.

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O diferencial da empresa é o uso da inteligência artificial para monitorar despesas médicas, identificar cobranças indevidas e auxiliar companhias na negociação de reajustes com as operadoras de saúde. A corretora também desenvolveu um aplicativo por meio do qual os funcionários das empresas contratantes podem relatar sintomas e receber orientações iniciais com o auxílio da tecnologia. A ideia original de Joaquim era desenvolver um totem de triagem para prontos-socorros. “Nascemos para entregar uma camada de inteligência estratégica para ajudar os nossos clientes a sair do escuro”, escreveu o jovem no LinkedIn.

Longe da televisão, Joaquim concilia a rotina de empresário com a graduação em Administração na Link School of Business, em São Paulo, instituição voltada ao empreendedorismo cuja mensalidade é de 14,3 mil reais. Antes de retornar ao Brasil, ele estudava na Stern School of Business, escola de negócios da Universidade de Nova York (NYU).

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