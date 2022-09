A emocionante participação da mãe de Cazuza no Rock in Rio

A filantropa Lucinha Araújo, mãe do cantor Cazuza (1958-1990), fez uma emocionante participação especial no show do cantor Jão, nesta sexta-feira, 9, no Rock in Rio. Jão, que é fã de Cazuza, interpretou três músicas do artista carioca e, ao final, convidou Lucinha para subir ao palco.

“Lucinha, queria te dizer que você é a pessoa mais legal que eu conheço”, disse Jão. “Você não deve conhecer muita gente”, respondeu ela, bem-humorada. Em seguida, Lucinha deu o recado: “Queria desejar que o dia nasça feliz para todo mundo e do Brasil”, em referência direta a Pro Dia Nascer Feliz, canção do filho com Frejat. Na plateia, o público reagiu com gritos de “Fora Bolsonaro”.

Jão conheceu a mãe de Cazuza no início do ano, após um show no Rio de Janeiro. Na ocasião, Lucinha lhe sugeriu gravar uma das letras inéditas deixadas pelo filho. “Ainda não me atrevi a pedir nada para ela”, desconversou Jão em entrevista a VEJA na época.

